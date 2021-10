Hannover

Bis zu einem Fünftel aller Stellen im Kommunalen Sozialdienst (KSD) der Stadtverwaltung Hannover sind in Spitzenzeiten nicht besetzt. So jedenfalls bezifferte der jugendpolitische Sprecher der CDU, Lars Pohl, stichtagsbezogen die Anzahl der Vakanzen, die aufgrund von Krankheit, späten Nachbesetzungen und Fachkräftemangel im KSD herrschen. Genauere Zahlen wollte die Stadtverwaltung auf Nachfrage der HAZ nicht nennen.

Der Bereich schreibe seit Jahren Überlastungsanzeigen, die CDU habe regelmäßig nachgefragt, wie der Stand der Dinge sei, so Pohl. „Im Grunde ist ein kleiner gordischer Knoten zu zerschlagen.“ Je mehr überlastete Mitarbeiter es gebe, desto schlechter sei der Ruf des Bereichs und desto weniger interne Bewerbungen gebe es. Der Fachkräftemangel erschwere die Stellenbesetzung von außen, dazu komme eine hohe Fluktuation durch immer wieder neue Kündigungen.

CDU: Vor allem Verdachtsfälle kommen zu kurz

Pohl zufolge ist der Bereich eigentlich ausreichend mit Stellen ausgestattet, es müssten nur Wege gefunden werden, diese auch zu besetzen. Der jugendpolitische Sprecher der CDU fürchtet, dass die Mitarbeiter vor allem bei Verdachtsmeldungen in Bezug auf Kindeswohlgefährdung bei einer so hohen Arbeitsbelastung nicht mehr so gründlich nachfassen könnten.

Wenn die Nachbarin anruft und eine Vernachlässigung oder Kindeswohlgefährdung im Erdgeschoss meldet, müsste im Grunde ja sofort jemand rausfahren und schauen, was los ist, sagte Pohl. Dies sei bei der hohen Arbeitsbelastung nicht mehr möglich.

Der Personalmangel führt dazu, dass besonders bei Verdachtsfällen in Bezug auf die Gefährdung des Kindeswohls nicht gleich reagiert werden kann. Quelle: Andrea Warnecke/dpa

Wie berichtet prangern Mitarbeiter des Jugendamts Hannover in einem Brandbrief ihre „desaströse Arbeitssituation und Überlastung“ an. Dem Brief zufolge können sie nur noch die allerwichtigsten Fälle abarbeiten – also Kindeswohlgefährdungen. Dabei ist der KSD ganz grundsätzlich für die Beratung und Hilfe für Familien und Alleinerziehende zuständig, angefangen von Beratung und Hilfen bei Problemen in der Schule oder mit Freunden, bis hin zu Kindeswohlgefährdungen, bei denen im schwersten Fall Kinder aus der Familie genommen werden müssen.

Für die zu hohe Arbeitsbelastung seien massive Vakanzen verantwortlich, die durch Krankheit, späte Nachbesetzung und Fachkräftemangel entstünden, klagen die Mitarbeiter. Die Stadtverwaltung führt auch einen Verjüngungsprozess mit vielen Elternzeiten an, der zu offenen Stellen oder Dauervertretungen führe.

Überlastung schnellstmöglich beenden

Ratspolitiker der SPD und der Grünen fordern einhellig, die Überlastung schnellstmöglich zu beenden. Der Bereich des Kommunalen Sozialdienstes sollte höchste Priorität bei der Stellenbesetzung haben, fordert etwa der jugendpolitische Sprecher der Grünen, Norbert Gast. Man müsse den vielen offenen Stellen mit einer schnell ausgleichenden Personalplanung begegnen und die Arbeitsplätze insgesamt attraktiver gestalten, um zu verhindern, dass Mitarbeiter aufgrund der hohen Arbeitsbelastung schnell wieder kündigten, sagte Gast.

Der KSD ist ganz grundsätzlich für die Beratung und Hilfe für Familien und Alleinerziehende zuständig. Quelle: Britta Pedersen/dpa

SPD: Stellenplan muss trotz Elternzeiten funktionieren

Es gehe hier um Kinder, und das Kindeswohl sei das höchste Gut in der Stadt, sagte Christopher Finck, jugendpolitischer Sprecher der SPD. Für ihn habe die Sicherstellung eines gut funktionierenden KSD in der Stadtverwaltung sogar Priorität vor dem Service am Bürger. Finck betonte auch, dass man einen Stellenplan vorhalten müsse, der den KSD unabhängig von Elternzeiten handlungsfähig lasse. Elternzeiten gehörten zur Lebensrealität von Familien in der heutigen Zeit dazu.

Zu hohe Arbeitsbelastung in der Stadtverwaltung hatte in der Vergangenheit auch zu erheblichen Mängeln beim Bürgerservice geführt. So konnte Elterngeld nur mit monatelanger Verspätung ausgezahlt werden. Auch in Bürgerämtern, in der Kfz-Zulassungsstelle oder in der Ausländerbehörde war es zu erheblichen Bearbeitungsstaus und langen Wartezeiten gekommen.

Von Jutta Rinas