Hannover

Matti steht gedankenverloren auf der Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum und lauscht. Was er hört, weiß man nicht, denn was er hört, ist gewissermaßen nur in seinem Kopf – er trägt einen Kopfhörer, aber es muss spannend sein. Es ist schwer, die Aufmerksamkeit des Sechsjährigen zu erhaschen. „Die Kindermusik und das interaktive Kinderhörspiel haben ihm sehr gut gefallen“, wissen seine Eltern Meike Hinrichs und Dennis Last. Zusammen sind sie am Sonnabendnachmittag in den Georgengarten gekommen, um das Hörfestival „Hannover hört hin“ von HAZ, Sparkasse Hannover und Hörregion zu besuchen.

Genießen das Hörfest: Dennis Last und Meike Hinrichs mit Sohn Matti. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und Matti, seine Eltern und seine dreijährige Schwester Svea sind nicht allein, auch nicht in ihrer scheinbaren Entrücktheit. Hunderte sitzen auf Picknickdecken weit verteilt über die Wiese – einige im Sonnenschein, die meisten im Schatten. Alle tragen Kopfhörer und wer keine trägt, für den ist es ungewöhnlich still, denn natürlich spricht niemand – alle sind gefangen in der Musik, den Erzählungen, den Gedichten oder Glossen, die gerade vorgetragen werden. Aus dem Nichts rauscht dann manchmal ein gemeinsames Gelächter oder Applaus über die Wiese und unterstreicht nochmal den Eindruck: Hier sind alle beisammen, alle nah dran und mit dabei – auch wenn sie weit auseinander sitzen.

„Die Atmosphäre ist sehr schön“, lobt Michael Büsing aus der Wedemark. Zusammen mit seiner Frau Susanne ist er spontan in den Georgengarten gekommen. Auf einer Picknickdecke haben die beiden es sich gemütlich gemacht, sich eine Flasche Sekt mitgebracht und hören den „Lüttjen Lagen“ der HAZ-Autoren auf der Bühne zu.

Zum ersten Mal dabei: Susanne und Michael Büsing. Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch hier beim Hörfestival zeigt sich wieder: Die „Lüttje Lage“, die tägliche Glosse links oben auf der ersten Lokalseite der HAZ, ist vielleicht die beliebteste Rubrik der Zeitung, auch wenn sie keine knallharten Nachrichten oder analytischen Hintergründe liefert. Die kleinen Erzählungen von den kleinen und großen Stolperfallen des Lebens, von Maulwürfen in Twenge, von Geburtstagen mit Kindern oder Hundetouren durch die Eilenriede – sie bieten kleine Pausen vom Alltag und passen deshalb so gut zu „Hannover hört hin“.

Das gilt auch für das übrige Programm. Seien es hintergründige Texte beim „Poetry Slam“, lustige Kinderlieder zur groovenden Gitarre von Keja, die Sprachkunststücke der singenden Satiriker Janssen & Grimm oder musikalisches Kabarett von Tilmann Birr – die Abwechslung an diesen drei Tagen des Festivals war groß.

„Ein liebenswertes Festival“

Dass es das Hörfest überhaupt gibt, liegt zum einen an der Corona-Pandemie: Im Sommer 2020 gab es kaum eine andere Möglichkeit, kleine Auftritte vor Publikum zu organisieren. Und zum anderen liegt es daran, dass sich mit der Sparkasse Hannover und der Hörregion zwei starke Partner fanden, die das neuartige Festival zusammen mit der HAZ aus der Taufe hoben. Sparkassen-Vorständin Kerstin Berghoff-Ising freute sich im Interview mit HAZ-Moderator Jan Sedelies: „Dieses Festival ist ein ganz liebenswertes Festival.“

Freuen sich über traumhaftes Wetter zum Fest: Beate und Jens Albrecht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und das Fest hat in dieser kurzen Zeit auch seine Fans gefunden: „Wir waren das letzte Mal schon dabei“, sagen Beate und Jens Albrecht aus Hannover. Sie genießen ebenfalls die Atmosphäre auf der Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum. „Das Wetter ist einfach ein Traum.“

Zur Galerie Lesungen, Songs und Satire genießen, ganz entspannt über den Kopfhörer beim „Hannover hört hin“-Festival vor dem Wilhelm-Busch-Museum.

Tatsächlich zeigt sich der Sommer am Festivalwochenende von seiner angenehmsten Seite: Sonnenschein pur und dazu ein frischer Wind. Mehr als 2000 Besucher finden an den drei Tagen den Weg in den Georgengarten und machten „Hannover hört hin“ auch in diesem Jahr zu einem Erfolg.

Von Heiko Randermann und Volker Wiedersheim