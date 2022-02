Hannover

Ungeimpfte Menschen waren 2021 bei Corona-Verläufen in Kliniken in der Region Hannover gegenüber Geimpften deutlich schwerer betroffen als Geimpfte. Das geht aus einer aktuellen Statistik der Regionsverwaltung Hannover hervor.

Ihr zufolge mussten Geimpfte im Durchschnitt nicht nur seltener bei einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Auch die Behandlung sowie die Behandlungsdauer auf Intensivstationen seien im durchschnittlichen Vergleich deutlich kürzer gewesen, heißt es vonseiten der Regionsverwaltung. Dass Impfungen vor der Überlastung der Gesundheitssysteme schützten und maßgeblich dazu beitrügen, den Verlauf der Pandemie zu mildern, könne man auch an der Entwicklung der Zahl der Menschen ablesen, die an Corona starben. So gab es etwa im April 2021 noch 75 Corona-Tote bei rund 7.000 Neuinfektionen. Im Dezember 2021 wurden hingegen bei über 8.500 Neuinfektionen dem Gesundheitsamt der Region unter 25 Todesfälle gemeldet. Das sei den Impfungen geschuldet.

60 Prozent Ungeimpfte liegen in Regionskliniken

Zwischen dem 1. September 2021 und dem 29. Dezember 2021 habe es 483 Patienten in Regionskliniken gegeben, die nachweislich wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, deren Behandlung mittlerweile wieder beendet sei und für die vollständige Informationen über den Impfstatus vorlägen, rechnet die Regionsverwaltung weiter vor. 59,8 % dieser Personen (fast alle über 18) seien ungeimpft gewesen. Beziehe man mit ein, dass bei den über 18-Jährigen in der Gesamtbevölkerung nur etwa 20 Prozent ungeimpft seien, ergebe sich, dass der Anteil der Ungeimpften im Krankenhaus dreimal so hoch sei wie in der Gesamtbevölkerung.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

16,6 Prozent der ungeimpften Patienten hätten während ihrer Behandlung überdies zwischenzeitlich auf die Intensivstation verlegt werden müssen. Bei den geimpften und Patienten habe dieser Wert bei 13,4 Prozent gelegen. Wenn man zudem einen Blick auf die 106 Personen richte, die gegenwärtig noch in einer stationären Behandlung seien, so überwiege auch hier die Zahl der ungeimpften Personen. Sie machten hier 62,3 Prozent aller Fälle aus. Auch die Verweildauer auf den Intensivstationen sei bei den Ungeimpften länger als bei den Geimpften. Einzubeziehen sei ferner das unterschiedliche Alter der Geimpften und Ungeimpften in den Kliniken. Jede zweite ungeimpfte und wegen Covid-19 hospitalisierte Person, die im Krankenhaus seit September 2021 gelegen habe, sei dem Median zufolge jünger als 52 Jahre. Der Median der geimpften Personen liege bei 75 Jahren.

Region: Impfungen vermindern Risiko für schwere Verläufe

Die Tendenzen in der Region Hannover seien eindeutig, zieht die Regionsverwaltung ein Fazit. Die Impfungen reduzierten das Infektionsrisiko, verminderten das Risiko schwerer Verläufe deutlich, verkürzen die Behandlungszeit in den Kliniken und hülfen, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.

Von Jutta Rinas