Hannover

Sexuelle Gewalt gegen seine frühere Verlobte und ein besonders schwerer Fall von Vergewaltigung: Die Vorwürfe gegen den 36-jährigen Sebastian C. wiegen schwer. Vor der 19. großen Strafkammer des Landgerichts Hannover hat am Mittwoch der Prozess gegen den Angeklagten begonnen. Der 36-Jährige soll im vergangenen Oktober im Alkoholrausch und unter erheblichem Drogeneinfluss seine damalige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung an der Bachstraße in Hannover-Mitte mit einem Messer bedroht, geschlagen und mehrfach vergewaltigt haben. Der verletzten Frau gelang nach derzeitigen Erkenntnissen schließlich mit einem Sprung aus dem Fenster die Flucht. Zuvor soll sie um ihr Leben gefürchtet und deshalb keinen Widerstand geleistet haben.

Der mutmaßliche Täter schweigt

Am ersten von insgesamt vier angesetzten Verhandlungstagen offenbarte sich die juristische Problematik des Verfahrens: Die Beweisführung ist schwer – vor allem, weil es kein Geständnis und außer dem 31-jährigen Opfer keine unmittelbaren Zeugen gibt. Zum Prozessauftakt entschied sich der Angeklagte auf Anraten seines Pflichtverteidigers dazu, zu den Vorwürfen und Geschehnissen der Nacht zu schweigen. Was die Prozessführung auch erschwert: Der Angeklagte und das Opfer stammen beide aus Polen und sprechen kein Deutsch. Die Vernehmungen des Mannes und der Hauptbelastungszeugin sind nur mit zwei Dolmetschern möglich.

Nackt aus dem Fenster geflohen: Nachbar hört Hilferufe

Der Angeklagte sitzt seit gut viereinhalb Monaten in Untersuchungshaft. Unmittelbar nach den Vorfällen soll ein Nachbar die Hilferufe der geflüchteten Frau gehört und sie in ihrer Wohnung aufgenommen haben. Das berichtete die 31-Jährige in ihrer Zeugenaussage. Dabei brach sie immer wieder in Tränen aus. Ihren Angaben zufolge soll sie nach dem Martyrium vor ihrem Peiniger in einem günstigen Moment geflohen und nackt aus dem Fenster gesprungen sein. Dabei habe sie sich auch am Knöchel verletzt und schließlich hinter einem Auto versteckt. Ihr Nachbar nahm sie demnach schließlich auf und versorgte sie vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei mit Kleidung. Auch der Nachbar soll im Verlauf der Verhandlung als Zeuge gehört werden – ebenso wie die Einsatzkräfte der Polizei.

Mit einem Küchenmesser in der Hand geweckt

Im Mittelpunkt des ersten Verhandlungstages standen die Ausführungen des Opfers. Demnach sind die beiden inzwischen getrennten Partner am Abend gemeinsam und ohne besorgniserregende Vorkommnisse in der gemeinsamen Wohnung in getrennten Zimmern schlafen gegangen. Gegen 4 Uhr morgens soll der Angeklagte seine Mitbewohnerin mit einem Küchenmesser in der Hand geweckt, bedroht und schließlich ihr Shirt mit dem Messer zerschnitten haben. Dann habe er sie vergewaltigt und ihr dabei mehrfach ins Gesicht sowie in die Rippen geschlagen.

Ihrer Schilderung zufolge soll er nach dem Zubettgehen fast eine gesamte Flasche Tequila getrunken haben. Sein Kopf sei mit blauer Farbe besprüht und seine Pupillen seien erschreckend groß gewesen. „So habe ich ihn noch nie gesehen“, ließ sie über einen Dolmetscher mit tränenerstickter Stimme übersetzen. Während der Vergewaltigungen soll der Angeklagte ihr immer wieder die Messerspitze an die Rippen und den Hals gehalten haben. Dabei habe er unverständlich vor sich hin geredet.

Gutachter findet keine eindeutigen Vergewaltigungsverletzungen

In der Beweisaufnahme konnte ein rechtsmedizinischer Gutachter nur für wenig Aufklärung sorgen: Er hatte das Opfer wenige Stunden nach der Tat untersucht und bestätigte in seinem Bericht frische Verletzungen im Gesicht der Frau, die zu Faustschlägen passen würden. Auch ihre Fußverletzung am Knöchel bestätigte seine Expertise. An den Innenseiten ihrer Beine seien zudem Verletzungen zu sehen gewesen, die möglicherweise auch mit ihren Schilderungen vereinbar wären. Eindeutige Vergewaltigungsverletzungen ergaben sich aus dem Gutachten jedoch nicht. Wohl aber zahlreiche Hautabschürfungen und Kratzspuren beim mutmaßlichen Opfer ebenso wie beim Angeklagten. Dieser hatte nach der Tat einen Blutalkoholgehalt von 1,29 Promille, habe zwar unruhig aber orientiert gewirkt.

Angeklagter räumt massive Drogenprobleme ein

Im weiteren Verfahren wird es nun auch um die jahrelangen Drogenprobleme des Angeklagten gehen: um den regelmäßigen Missbrauch von Amphetaminen und Marihuana. Nach Angaben eines weiteren Sachverständigen ist es für eine Urteilsfindung erforderlich, seine Steuerungsfähigkeit zu klären. Der 36-jährige Sebastian C. hatte in seiner Vernehmung von paranoiden Wahnvorstellungen in der Zeit vor seiner Untersuchungshaft berichtet.

Das 31-jährige Opfer wies ihrerseits Vorwürfe regelmäßigen Drogenkonsums entschieden zurück. Einig sind sich die früheren Lebenspartner nur über ihr zerrüttetes Verhältnis nach der achtjährigen Partnerschaft. Beide berichteten zudem übereinstimmend mit dem Pflichtverteidiger über das Leben des Angeklagten: mit Gelegenheitsjobs, Geldproblemen und Beschaffungskriminalität.

Von Ingo Rodriguez