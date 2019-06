Der Ausmarsch ist der traditionelle Höhepunkt des Schützenfests in Hannover: Auf einer rund 3,5 Kilometer langen Strecke zogen am Sonntag die Schützen vom Rathaus durch die Innenstadt zum Festplatz. Mehr als 12.000 Teilnehmer waren dabei, an der Strecke feierten hunderttausende mit.