Mercedes AMG bei Spritztour durch Hannover demoliert - Täter in Psychiatrie

Hannover

Knapp eine Woche, nachdem ein Unbekannter in Hannovers Innenstadt einen Mercedes AMG gestohlen und den Wagen bei der anschließenden Spritztour demoliert hatte, hat die Polizei den Fall geklärt. Ein 32 Jahre alter Mann hat in seiner Vernehmung am Mittwoch die Tat gestanden.

Der Autodieb hatte den in der Schmiedestraße abgestellten Wagen eines 26-Jährigen in der Nacht zum 26. November gegen 3 Uhr gestohlen und eine Spritztour damit begonnen. Dabei demolierte er das erst in diesem Jahr zugelassene Fahrzeug derart, dass ein Vorderrad abriss und das andere einen Platten hatte. An der Straße Goseriede ließ der Dieb den völlig demolierten Wagen zurück und flüchtete zu Fuß.

Verdächtiger randalierte in Hotel

Unmittelbar nach der Flucht meldete sich per Notruf ein Mann bei der Polizei, der angab, ein Auto kaputt gefahren zu haben. Die Beamten konnten den Ort, von wo der Anruf getätigt wurde, lokalisieren. Als sie dort eintrafen, war der Anrufer aber bereits verschwunden. Wenig später wurde die Polizei zu einem Einsatz an der Oldenburger Allee in Lahe gerufen. Um Kurz vor 5 Uhr war ein Mann in ein Hotel eingebrochen und randalierte offenbar dort. Vor Ort trafen die Beamten einen 32-Jährigen an, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der Verdächtige verhielt sich aggressiv und erweckte den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief allerdings negativ.

32-Jähriger wird psychiatrisch behandelt

Da der 32-Jährige zudem einen psychisch auffälligen Eindruck machte, erwirkte die Polizei beim Betreuungsgericht einen Beschluss, sodass der Verdächtige in eine Klinik in Langenhagen gebracht werden konnte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige etwas mit dem Diebstahl und der Beschädigung des Mercedes AMG zu tun haben könnte. Bei seinem Geständnis am 2. Dezember gab er an, den nicht verschlossenen Wagen entwendet und ihn bei der anschließenden Fahrt durch die Innenstadt demoliert zu haben. Er wird sich unter anderem wegen Fahrerflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Hausfriedensbruchs verantworten müssen.

Von Tobias Morchner