Bei seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Mercedes-Fahrer am helllichten Tag über den Gehweg der Vahrenwalder Straße gerast. Mehrere Fußgänger mussten dem Auto ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Die Beamten wollten den 27-Jährigen am Montagnachmittag in Hannover überprüfen, doch stattdessen gab der junge Mann Gas. Die Verfolgungsjagd endete erst nach knapp einem Kilometer auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes.

Die Streifenwagenbesatzung wollte den Mercedes-Fahrer gegen 16.30 Uhr etwas nördlich der Kreuzung zum Großen Kolonnenweg anhalten. „Doch dann gab der Mann plötzlich Gas und raste in Richtung Innenstadt davon“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Dabei bog der 27-Jährige aus Salzgitter nach Behördenangaben auch auf den Bürgersteig ab. Fußgängerinnen und Fußgänger mussten zur Seite springen, es kam aber glücklicherweise niemand zu Schaden. In dem Tumult verloren die Beamten den Mercedes E500 kurzzeitig aus den Augen.

Kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

„Im Rahmen der Fahndung entdeckten sie ihn schließlich auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an der Melanchthonstraße“, sagt Schmieder. An der nahe gelegenen Kreuzung von Bugenhagen- und Omptedastraße erkannten die Beamten den mutmaßlichen Mercedes-Fahrer wieder, er war zu Fuß unterwegs. „Bei der Kontrolle stellten die Polizisten dann fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß“, sagt Schmieder. Und: „Außerdem hatte er eine geringe Menge Marihuana bei sich und wirkte, als stünde er unter dem Einfluss von Drogen.“

Auf dem Revier musste der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben und wurde erkennungsdienstlich erfasst. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der junge Mann vorerst wieder frei. Ihm werden nun Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss vorgeworfen. Bezüglich der gefährlichen Flucht über den Gehweg sucht die Polizei zudem Zeugen. Unter anderem Passanten, die ausweichen mussten, können sich unter Telefon (0511) 109 31 17 bei den Beamten melden.

