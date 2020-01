Hannover

Jedes Jahr findet in Hannover eine Messe von weltweiter Bedeutung statt – und die Einwohner der Stadt bekommen gar nicht viel von ihr mit. Denn die Domotex ist keine Veranstaltung für Privatkunden. Sie ist die Weltmesse für Bodenbeläge und gastiert neben Hannover noch in Shanghai, Atlanta und im türkischen Gaziantep. Geschäftsleute und Großkunden wie Obi, Bauhaus oder Ikea, aber auch Luxushotelbetreiber, Designer und Innenarchitekten suchen nach den Trends der Einrichtungsbranche.

1400 Unternehmen stellen von Freitag, 10. Januar, bis Montag, 13. Januar, auf 100.000 Quadratmetern, einer Fläche von etwa 140 Fußballfeldern, ihre Waren aus.

45.000 Gäste werden erwartet

Teppich, Laminat und Holzbohlen – auf der Domotex wird das Material in Szene gesetzt, über das im normalen Leben meist gedankenlos hinweg geschritten wird. Und die Bodenbeläge können, so lernt man bei einem Rundgang durch die Hallen, nicht nur Wärme speichern und Schall dämmen, sondern auch gewebte Gedichte erzählen – der Orientteppich erlebt gerade eine Renaissance.

Nachdem es in den vergangenen Jahren um Individualität (2018) und Vernetzung (2019) ging, steht die Domotex dieses Jahr unter dem Motto „Atmysphere“. Ein Fantasiewort, das von dem englischen Wort für Atmosphäre abgeleitet wurde und leicht umständlich auf das eigentliche Oberthema der Messe hinweisen soll: Gesundheit. „Nachhaltig und gesund“ sollen die Beläge sein, sagt Sonia Wedell-Castellano, die Projektleiterin der Messe.

Die meisten der Aussteller auf der diesjährigen Domotex kommen aus Deutschland, der Türkei und Indien, gefolgt von China, Belgien und den Niederlanden, sagt Wedell-Castellano. Sie rechnet damit, dass dieses Jahr etwa 45.000 Gäste die Messe besuchen werden.

Die HAZ hat sich auf der Messe umgeschaut und präsentiert fünf Trends aus der Teppichbranche:

Green Living

Florale Muster, grüne Wände und Böden und ganz viele Pflanzen: „Der Trend geht auch indoor zu mehr outdoor, die Grenzen verschwimmen“, sagt Dagmar Wolf vom Marketingteam der Deutschen Messe. Räume im Stil eines „urbanen Dschungels“ zu gestalten werde immer beliebter.

„Green Living“ bedeutet nicht, dass alles grün sein muss, sondern von der Pflanzenwelt inspiriert. Quelle: Nadine Wolter

Die Renaissance des Orientteppichs

Er war lange als etwas altbacken bekannt, doch jetzt ist er zurück. „Der Perserteppich wird vor allem im nordeuropäischen Raum wieder beliebter“, sagt Wolf. Shayan Nasiri vom gleichnamigen Unternehmen hat dem Orientteppich gleich eine Ausstellung gewidmet, die sich mit der Mystik und Geschichte der Teppiche auseinandersetzt. Seine Mutter, die Designerin Lila Valadan, hat sie konzipiert.

Handgefertigt: Ein Perserteppich in der Ausstellung „4 Seasons“ der Firma Nasiri. Quelle: Nadine Wolter

Am Stand von Zollavari hat man den Orientteppich neu interpretiert und in einer Bauhauskollektion orientalische Symbole wie Mann, Frau, Löwe und Pfau in Bauhaus-Optik übersetzt und daraus Teppiche gewebt.

Die beiden linken Symbole sollen „Mann“ in Bauhausornamentik bedeuten. Quelle: Nadine Wolter

Neue Formen für Altbekanntes

Fabienne Pult von der Hochschule Hannover arbeitet schon seit Tagen am Aufbau ihres Standes. „Am Sonntag haben wir angefangen zu streichen“, erklärt die Innenarchitekturstudentin. Sie hat mit zwei Kommilitoninnen ein individualisierbares Fußbodenheizungssystem aus stapelbaren Holzelementen entwickelt. „Das geht vom Boden aus in die gesamte Raumgestaltung“, sagt Pult. Aus ihren beheizten Holzkästen lassen sich verschiedene Möbel bauen.

Fabienne Pult hat mit zwei Mitstudentinnen ein individualisierbares Heizsystem für ein Hotelzimmer entworfen. Quelle: Nadine Wolter

Naturstoffe

Die Diskussionen um den Klimawandel haben auch die Domotex erreicht: Einige Aussteller bemühen sich erst neuerdings um Nachhaltigkeit, während andere schon seit Jahren mit nachwachsenden Rohstoffen handeln. Die portugiesische Firma Amorin Cork Flooring bietet seit 150 Jahren schallisolierende Böden aus dem nachwachsenden Rohstoff Kork an und hat zum Messestart eine App herausgebracht. Die Kunden können sich damit sowohl Farbe als auch Maserung der Böden am Smartphone aussuchen – von „fashionable“, stark gemustert, bis „harmony“, mit vielen kleinen Punkten.

Kristin Leinemann zeigt am Stand des portugiesischen Herstellers Amorim die Rinde eines Korkbaums. Quelle: Rainer Dröse

Recycling

Zusätzlich zum Fokus auf natürliche Materialien finden sich auf der Domotex auch Produkte, die recycelt und bei einem Umzug einfach aus dem Boden genommen und weiter verwendet werden können: Das iranische Unternehmen Zollavari verwertet in etwa ausgediente Teppiche wieder, in dem es damit Möbelstücke bezieht.

Aus Orientteppichen werden Truhen und Schemel am Stand von Zollavari. Quelle: Nadine Wolter

Die Firma IVC aus Belgien verkauft Kunststoffböden, die wiederverwertbar sind und hat angekündigt, ihren gesamten Stand wieder mitzunehmen, um so viel wie möglich wiederzuwenden.

Cindy von Moorleghem von IVC verspricht, so wenig Müll wie möglich an ihrem Messestand zu produzieren. Quelle: Nadine Wolter

Die Domotext findet von Freitag, 10. Januar, bis Montag, 13. Januar, auf dem Messegelände Hannover statt. Von 9 bis 18 Uhr stellen täglich rund 1400 Designer und Hersteller ihre Produkte aus. Tagestickets kosten 32 Euro und sind im Internet unter domotex.de sowie an der Tageskasse erhältlich.

