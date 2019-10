Die Polizei hat am Sonnabend zwei türkische Hochzeitskorsos in Hannover auflösen müssen. Die Einsätze lagen nur eine Stunde auseinander: In Badenstedt hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil Schüsse gefallen waren. In Limmer wiederum blockierten die Autos eine Kreuzung, Teilnehmer zündeten Bengalos.