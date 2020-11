Hannover

Hannovers Messe befindet sich wegen der Corona-Pandemie in einer schweren Krise, die Anteilseigner Stadt und Land ringen um millionenschwere Bürgschaften und knüpfen sie an Bedingungen. Jetzt melden sich Vertreter von Gastgewerbe und Veranstaltungswirtschaft mit einem Appell zu Wort. „Durch den Eiertanz der Gesellschafter steht mindestens ein Drittel der Arbeitsplätze unserer Branchen auf dem Spiel, wahrscheinlich sogar die Hälfte“, sagt Hotelier Cord Kelle. Regionsweit seien ohne die Messe bis zu 20.000 der 40.000 Arbeitsplätze bedroht.

Gastgewerbe sieht wegen Messe-Krise Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel

Aktuell beschäftigt die Messe 760 Mitarbeiter. Laut Sanierungskonzept sollen davon bis 2027 rund 290 Stellen abgebaut werden, denn Stadt und Land fordern Einschnitte sowohl bei der Zahl der Beschäftigen wie auch bei der Bezahlung, wenn sie erneut Millionen für das Unternehmen zur Verfügung stellen. Der Betriebsrat opponiert heftig dagegen. „Wir haben für die Sorgen beider Seiten Verständnis“, sagt der hannoversche Gastronom Björn Hensoldt, „aber die 290 Arbeitsplätze spiegeln nicht im Mindesten die Tragweite für den Standort Hannover, um die es geht.“

Blick auf das weltgrößte Messegelände: Das Convention-Center mit Hermeskopf auf der Messe in Hannover. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Hannover habe dank der Messen eine „überproportional hohe Dichte“ an Caterern, Technikdienstleistern und anderen Firmen der Veranstaltungswirtschaft, sagt Hensoldt. „Sie haben hier ihre Basis, bespielen aber den gesamten norddeutschen Raum.“ Perspektivisch dürfe es daher nicht nur darum gehen, der Messe mit finanzieller Unterstützung das Überleben zu sichern. „Alle, die vom Messegeschäft profitieren, müssen gemeinsam ein Konzept erarbeiten, wie wir den Standort nach der Krise lebendig gestalten können.“

Firmen stornieren Buchungen wegen „Gezerre um Messe-Finanzierung“

Hensoldt betreibt mit seiner Firma Gastrotrends unter anderem die Restaurants Reimann’s Eck und Vier Jahreszeiten und die Fußballbar Stamme96, vor allem aber auch den Caterer Gastrotrends Hagedorn, der stark vom Messe-, Kongress und Eventgeschäft abhängig ist. Kelle ist Direktor im Stadtpark-Hotel am Kongresszentrum und spricht für die hannoverschen Häuser im Hotelverband Dehoga. Er berichtet, dass inzwischen Firmen auch langfristig Buchungen absagten, weil sich „das Gezerre um die Messe-Finanzierung“ international herumspreche.

„ Hannover ist zwar Messe-, Kongress- und Eventstadt, aber ohne Messen sind wir nichts“, sagt Kelle: „Es geht um das Schicksal des Standorts.“

„Ohne Messe sind wir nichts“

Auch bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ( NGG) beobachtet man die zähe Debatte um die Messefinanzen mit Sorge. Die Situation in der Gastgewerbebranche sei durch die Corona-Schließung ohnehin prekär, sagt Gewerkschaftssekretär Thomas Domke. „Es geht in der öffentlichen Diskussion zwar meist um die gefährdeten Betriebe – darunter leiden aber am Ende die Beschäftigten, und es sind ohnehin die, die keine Reichtümer verdienen.“

So war die Hannover-Messe 2019 –in diesem Jahr aber wurden alle messeeigenen Großveranstaltungen abgesagt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Aufsichtsrat tagt am 27. November

Am 27. November tritt sich der Messe-Aufsichtsrat, bis dahin müssen Lösungen gefunden werden. Das Unternehmen hat 200 Millionen Euro neue Schulden angehäuft, weil in diesem Jahr alle relevanten Großveranstaltungen abgesagt werden mussten. Stadt und Land sollen Bürgschaften über jeweils 48 Millionen Euro zeichnen, damit sich die Messe bei der bundeseigenen KfW Geld leihen kann. Allerdings hatte es bereits 2009 eine Finanzspritze von 250 Millionen Euro aus Steuergeld gegeben. Die Anteilseigner bestehen dieses Mal auf einem Sanierungskonzept. Der Vorstand will rund 290 von 760 Vollzeitstellen streichen und die übertariflichen Leistungen kürzen.

Kritik an Outsourcing-Plänen

Wie der Betriebsrat verlangt auch die Industriegewerkschaft Metall vom Management, auf den geplanten Stellenabbau, die Auslagerung von Aufgaben sowie Eingriffe in den Tarifvertrag zu verzichten und stattdessen neue Veranstaltungen für den Standort Hannover zu entwickeln. „Ein Outsourcing ganzer Bereiche würde zu einem Flexibilitätsverlust für die Messe und damit zu einer Qualitätseinbuße gegenüber Ausstellern und Besuchern führen“, sagte der zuständige IG-Metall-Vertreter Dirk Schulze.

