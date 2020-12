Hannover

Aufatmen bei der Deutschen Messe AG und dem Flughafen Hannover: Der Finanzausschuss des Rates hat am Mittwoch in vertraulicher Sitzung dem Rettungspaket für die beiden angeschlagenen Unternehmen mehrheitlich zugestimmt. Einzig die AfD votierte dagegen. Damit dürfte auch der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Dezember, grünes Licht für die Millionenhilfe geben.

Stadt bürgt für knapp 70 Millionen Euro

Die Stadt als Anteilseigner von Messe und Flughafen will für knapp 70 Millionen Euro bürgen. 48 Millionen Euro entfallen auf die Messe, 21 Millionen Euro auf den Flughafen. Mithilfe der Bürgschaften können sich die beiden Unternehmen frisches Kapital zu günstigen Konditionen bei der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) besorgen.

CDU stimmt zähneknirschend zu

Die Messe bekommt zudem eine Finanzspritze aus der Stadtkasse von zehn Millionen Euro. Das hat dem Vernehmen nach der CDU Bauchschmerzen bereitet. „Wir haben zähneknirschend zugestimmt“, heißt es aus den Reihen der Christdemokraten. Die Messe sei aber für Hannover „systemrelevant“.

Sparpaket für Messe

Messeführung und Gewerkschaft hatten sich vergangene Woche auf ein Sanierungsprogramm für das Unternehmen geeinigt. Die Personaldecke soll von 738 auf 525 Mitarbeiter schrumpfen, die Beschäftigten verzichten auf Weihnachts- und Urlaubsgeld, und auch die Stadt Hannover verzichtet auf die jährliche Gewinnausschüttung der Messe.

Die AfD im Rat wollte am Mittwoch im Finanzausschuss die Sperrklausel für die Gewinnausschüttung kippen, konnte sich aber nicht durchsetzen. „Wenn es der Messe wieder besser geht, können wir die Sperre ohnehin aufheben“, heißt es aus dem Mehrheitsbündnis ( SPD, Grüne, FDP).

Jetzt muss noch das Land Niedersachsen als weiterer Anteilseigner dem Rettungspaket für beide Unternehmen zustimmen.

