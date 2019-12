Hannover

Gemengelage in Hannover: Autofahrer müssen sich am Sonnabend im gesamten Stadtgebiet auf Wartezeiten und Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Derzeit kommt er vor allem im Norden auf dem Messeschnellweg zu stockendem Verkehr und kleineren Staus. Grund ist die Anfahrt zahlreicher Besucher zur Messe Pferd und Jagd, wo bereits am Vormittag tausende Besucher auf Einlass warteten. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) hat wegen des zu erwartenden Besucherandrangs zwar ab dem Seelhorster Kreuz auch den Standstreifen freigegeben. Laut VMZ ist derzeit trotzdem bereits ab dem Weidetorkreisel stockender Verkehr auf einer Länge von bis zu vier Kilometern zu beobachten.

Posttunnel ist gesperrt

Andrang wird es auch in der Innenstadt wegen des Weihnachtsgeschäftes geben. Dort hat die Stadt aber den Posttunnel für Autofahrer gesperrt. In Absprache mit der Polizei und der Citygemeinschaft lässt die Verwaltung an den verbleibenden Adventswochenenden und am Wochenende 27./28. Dezember die Verbindung vom Zentralen Omnibusbahnhof zur Kurt-Schumacher-Straße komplett für den Verkehr sperren. Der Durchgang darf stadteinwärts jeweils von freitags 14 Uhr bis sonnabends 20 Uhr nicht befahren werden. Stadtauswärts darf der Tunnel bereits seit geraumer Zeit nicht mehr befahren werden. Die Zufahrt zur Innenstadt soll über eine Umleitung erfolgen. Autos sollen, wie am vergangenen Wochenende auch, die City über die Hamburger Allee, die Celler Straße und die Herschelstraße ansteuern.

Die Stadt Hannover zieht damit Konsequenzen aus dem vergangenen Wochenende mit dem kostenfreien Nahverkehr – weil an den Wochenenden vor Weihnachten mit einem starken Besucherandrang in der City gerechnet wird. „Als besonders knifflig hat sich dabei die Situation am Ernst-August-Platz erwiesen“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Dort komme es immer wieder zu Behinderungen. Aus diesem Grund habe man sich gemeinsam auf die Sperrung des Posttunnels stadteinwärts verständigt.

Ein weiterer Grund für Verkehrsbeeinträchtigung ist dasHeimspiel des Fußballbundesligisten Hannover 96 um 13 Uhr. Deswegen ist auch rund um das Stadion mit Staus zu rechnen.

Lesen Sie auch

Von Ingo Rodriguez