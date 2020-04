Hannover

Ein 21-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag im Amtsgericht Hannover erschienen und gab an, auf den jungen Mann am Maschsee eingestochen zu haben. Drei Tage lang war der Verdächtige auf der Flucht, nun das überraschende Geständnis. Wie die Polizei auf HAZ-Anfrage bestätigte, stellte der Verdächtige sich in Begleitung eines Anwalts.

„Der junge Mann erschien bei Gericht und gab an, sich gegen das Opfer am Maschsee gewehrt zu haben“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Näher habe der 21-Jährige sich allerdings vorerst nicht geäußert. Verteidiger Christoph Rautenstengel sagte gegenüber der HAZ, sein Mandant sei zuvor selbst geschlagen und getreten worden. Gegen den jungen Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, ein Richter ordnete noch am Mittwoch Untersuchungshaft an.

Polizei prüft Hinweise auf Beziehungstat

Der 21-Jährige steht im Verdacht, am Ostersonntag am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer auf einen Gleichaltrigen eingestochen zu haben. Das Opfer musste notoperiert werden, nach HAZ-Informationen trug der 21-Jährige schwere Verletzungen an der Brust und am Rücken davon. Zeugen berichteten nach der Tat, schon im Vorfeld habe es eine Schlägerei zwischen den jungen Männern gegeben. Dabei ging es offenbar um die Schwester des Opfers, die mit dem Verdächtigen liiert sein soll. Gegenüber der HAZ bestätigte die Polizei am Mittwoch, Hinweise auf eine Beziehungstat zu prüfen.

Von Peer Hellerling