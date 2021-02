Hannover

Gewaltsame Auseinandersetzung am Maschsee in Hannover: Am frühen Montagabend hat ein Mann am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer gegen 17.30 Uhr bei einem Streit von mehreren Personen eine schwere Stichverletzung erlitten. Wie Polizeisprecher Marcus Schmieder mitteilt, ist das Opfer „mindestens schwer verletzt“. Der bislang unbekannte Täter ist laut Polizei ebenso verschwunden wie alle weiteren Beteiligten der Auseinandersetzung. Der niedergestochene Mann wurde kurz nach der Ankunft von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach den flüchtigen Täter werde nun gefahndet, sagt Sprecher Schmieder.

Derzeit sichern Einsatzkräfte der Polizei gegenüber vom Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks (NDR) rund um den Tatort Spuren. Inzwischen ist auch ein Spürhund im Uferbereich gegenüber der Straße Auf dem Emmerberge zum Einsatz gekommen. Das Tier sollte nach Angaben des Polizeisprechers nach einer möglichen Tatwaffe suchen. Gefunden hat der Hund jedoch bislang keine verdächtigen Gegenstände.

Über den möglichen Hintergrund des gewaltsamen Konfliktes kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen – ebenso wenig wie über das Alter des schwer verletzten Mannes. Er war am Tatort zurückgeblieben. Zeugen, laut Polizei vermutlich Spaziergänger, alarmierten die Einsatzkräfte. Sie berichteten auch von einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Zum Tatzeitpunkt sollen sich am frühen Abend nach Angaben des Polizeisprechers noch zahlreiche Menschen rund um den Maschsee aufgehalten haben.

Derzeit werde auch überprüft, ob sich möglicherweise in den Krankenhäusern in Hannover am Abend Patienten mit Stichverletzungen in die Notaufnahme begeben hätten. Die Ermittlungen und die Spurensuche am Tatort dauern an.

Von Ingo Rodriguez