Der blutige Streit an der Christuskirche in Hannover hat ihren Ursprung offenbar in einem Raub. Laut Polizei soll der 29-Jährige versucht haben, die Geldbörse des Opfers zu stehlen. Im Gerangel habe der Verdächtige dann dreimal mit einem Messer zugestochen. Ein Richter muss nun über eine U-Haft entscheiden.