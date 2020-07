Gegen einen 17-Jährigen hat am Landgericht Hannover ein Verfahren wegen eines Messerangriffs in Limmer begonnen. Das 84 Jahre alte Opfer überlebte – aber nur mit viel Glück. Eine Krankenschwester aus der Nachbarschaft eilte ihm zu Hilfe.

Die Eppersstraße in Limmer führt direkt auf die Wunstorfer Straße. Dort wollte der Rentner am Tag der Messerattacke in einem Supermarkt Einkäufe erledigen. Quelle: Michael Zgoll