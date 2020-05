Hannover

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der einen Security-Angestellten im Steintorviertel in Hannover angegriffen haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Oktober 2019 an der Reuterstraße, doch erst jetzt veröffentlichen die Beamten Videoaufnahmen aus zwei Überwachungskameras vom mutmaßlichen Täter. Das Opfer wurde damals nicht verletzt, der Unbekannte konnte fliehen.

Laut Polizei hatte der Mann den 50-Jährigen mitten am Tag angegriffen. Im Video ist zu sehen, wie der Unbekannte am 26. Oktober kurz vor 14 Uhr zunächst am Eingang des Nachtclubs mit jemandem hinter einer Scheibe spricht. Als dann die Tür aufgeht und der Sicherheitsdienst erscheint, geht der Unbekannte sofort mit einem Messer auf den 50-Jährigen los. Dieser wehrt sich mit einem Barhocker und kann den Angreifer auf die Straße zurückdrängen.

Handgemenge auf der Straße

Der Verdächtige rennt daraufhin auf die Straße, der Sicherheitsmann und ein Kollege liefern sich dort mit ihm ein kurzes Handgemenge. Im Video ist zu sehen, wie der Unbekannte erneut mehrfach versucht, den 50-Jährigen mit dem Messer zu verletzen. Die Securityleute ergreifen schließlich die Flucht, auch der Angreifer rennt kurz darauf davon. Der Hintergrund für die Attacke ist offen.

Der südosteuropäisch aussehende Gesuchte ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat eine Glatze und einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug der Mann einen hellen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegen.

Von Peer Hellerling