Messerangriff in Hannover: 28-Jähriger sticht vor Bar auf Mann ein

Bei einem Messerangriff in Hannover-Bemerode ist ein 30 Jahre alter Mann in der Nacht zu Sonnabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll ein 28-Jähriger vor einer Bar auf sein zwei Jahre älteres Opfer eingestochen haben. An der Auseinandersetzung waren demnach 20 bis 30 Menschen beteiligt – ob es allerdings Umstehende waren oder es eine Massenschlägerei gab, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

„Aus bislang ungeklärtem Motiv stach der mutmaßliche Täter mittels eines Messers auf den 30-jährigen Hannoveraner ein“, sagt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. Der Angriff ereignete sich gegen 1.15 Uhr vor einer Bar an der Kattenbrookstrift. Mindestens der 30-Jährige war in der Bar zuvor zu Gast gewesen. Das Opfer erlitt schwere Stichwunden am Rücken und musste noch in der Nacht notoperiert werden. „Aktuell besteht keine Lebensgefahr mehr“, sagte Shapovalova am Sonntag.

Polizei findet die Tatwaffe

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts fest, das Opfer hatte den Ermittlern den Namen des 28-Jährigen genannt. Auch die vermutliche Waffe entdeckten die Beamten im Umfeld der Bar und beschlagnahmten das Messer. Dem Verdächtigen wird versuchte Tötung vorgeworfen, noch am Sonntag soll ein Richter über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.

Ebenso offen ist, ob der 28-Jährige möglicherweise betrunken war oder unter Drogeneinfluss stand. Da bei Eintreffen der Polizei auch die 20 bis 30 anderen mutmaßlichen Beteiligten verschwunden waren, prüfen die Beamten aktuell, ob es sich bei ihnen um Umstehende handelte oder sie an der Auseinandersetzung beteiligt waren. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte Shapovalova.

