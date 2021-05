Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Antrag auf ein Sicherungsverfahren für den 41-Jährigen gestellt, der Ende Januar zwei Männer auf offener Straße in der List niedergestochen hatte. Der Beschuldigte verletzte damals seine beiden Opfer lebensgefährlich. Zwei Gutachter attestieren Danilo T., wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung und psychischen Episode nicht schuldfähig zu sein. Die Männer leiden noch heute unter dem schweren Angriff.

„Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte“, sagt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf HAZ-Anfrage. T. soll demnach am 31. Januar „völlig überraschend“ zuerst auf den damals 30-Jährigen losgegangen sein, der gegen 12.10 Uhr an der Robertstraße gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin das geparkte Auto vom Schnee befreite. Der Angreifer verletzte sein Opfer mit einem Küchenmesser. Im Rückenbereich erlitt der junge Mann eine etwa zehn Zentimeter tiefe Stichwunde, während einer Notoperation musste ein Teil der Lunge entfernt werden.

Angeklagter agierte wahllos

Ein Ehepaar samt Tochter beobachtete den Angriff von der Voßstraße aus und fragte, ob alles in Ordnung sei. Daraufhin sei Danilo T. auf die Familie zugelaufen und habe den 49-jährigen Vater ebenfalls schwer am Rücken verletzt. Erst danach ergriff der damals 40-Jährige die Flucht und konnte am Welfenplatz von der Polizei gestellt werden. Bereits damals gab es keine Indizien, dass Täter und Opfer sich kannten. Außerdem war der Angreifer zuvor nie polizeilich in Erscheinung getreten. Offenbar agierte T. wahllos und traf nur zufällig wenige Meter von seiner Wohnung entfernt auf die beiden Männer.

Laut Klinge wird die erste Attacke wegen der Heimtücke als versuchter Mord gewertet, das zweite Zustechen ist als versuchter Totschlag anzusehen. Eine Verurteilung im klassischen Sinne werde es aber wegen der psychischen Erkrankung nicht geben: „Es läuft auf eine Unterbringung in einer Psychiatrie hinaus“, sagt Klinge. Damit soll wegen der befürchteten Wiederholungsgefahr ein erneuter Angriff ausgeschlossen werden. Bereits seit seiner Festnahme befindet sich T. in der geschlossenen Psychiatrie des Maßregelvollzugs in Moringen.

„Ihr Leben lang traumatisiert“

„Neben den schwersten Verletzungen, die sie erlitten haben, werden meine Mandanten ihr Leben lang traumatisiert bleiben“, sagt Anwalt Matthias Waldraff, der die beiden Opfer als Nebenkläger vertritt. Die zwei Männer hätten seit der Tat immense Probleme, unbeschwert einfach nur auf die Straße zu gehen. Der völlig willkürlich geschehene Angriff ähnele einem Terroranschlag, der auch ohne jegliche Vorwarnung geschieht. Waldraff: „Rational ist so etwas überhaupt nicht zu fassen.“ Der Prozess gegen T. beginnt wohl im Sommer, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht.

Von Peer Hellerling