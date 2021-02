Hannover

Der Messerangriff auf einen 33-Jährigen am Montagabend am Maschsee in Hannover gibt der Polizei immer noch Rätsel auf. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Der oder die Täter sind auf der Flucht.

Dabei hat die Polizei am Tatort nichts unversucht gelassen, um den Fall schnell aufklären zu können. Am Abend suchten die Beamten mit Diensthündin Lexa den Bereich am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ab. Gegen 23 Uhr suchte ein Taucher den Bereich des Maschsees in unmittelbarer Nähe des Tatorts nach Spuren ab. „Wir haben eine mögliche Tatwaffe und persönliche Gegenstände des Opfers gesucht“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder. Die Ermittler stießen im Wasser tatsächlich auf einige Gegenstände. Ob sie etwas mit dem Verbrechen zu tun haben, müssen die weiteren Untersuchungen ergeben.

Diensthündin Lexa suchte am Montagabend den Tatort am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer ab. Quelle: Frank Tunnat

Das 33-jährige Opfer wird weiterhin in einer Klinik behandelt. Der Mann schwebt allerdings nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ärzte konnten ihn in einer Not-Operation am Montagabend noch stabilisieren. Die Polizei ermittelt inzwischen auch nicht mehr wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sondern wegen versuchten Totschlags. „Bei uns sind zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Vorfall eingegangen, denen wir jetzt nachgehen“, sagt Schmieder.

Von Tobias Morchner