Die Polizei ist am Ostersonntag zu einer blutigen Auseinandersetzung am Maschsee in Hannover gerufen worden. Nach ersten Informationen wurde ein junger Mann durch ein Messer schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich direkt am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, an dem am Nachmittag Hunderte Menschen flanierten.

Der Vorfall ereignete sich offenbar gegen 17 Uhr zwischen dem Sprengel-Museum und NDR-Landesfunkhaus. Offenbar waren zwei junge Männer aneinander geraten, nach HAZ-Informationen soll es sich dabei um Familienstreitigkeiten gehandelt haben. Ein Augenzeuge und Kollege des Opfers, der zufällig ebenfalls am Maschsee unterwegs war, berichtet von einer Kopfnuss und Schlägerei.

Schnittverletzung an der Brust

Das Opfer soll dann noch mehrere Meter weitergegangen sein, ehe der junge Mann schließlich in Höhe des NDR die blutigen Verletzungen entdeckte. Nach HAZ-Informationen soll der 21-Jährige je eine tiefe Schnittverletzung an der Brust und am Rücken davongetragen haben. Zum Gesundheitszustand des Opfers gibt es derzeit keine näheren Angaben. Der Täter konnte nach dem Angriff fliehen, die Polizei fahndet nach ihm.

