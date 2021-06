Nur einen Tag nach der blutigen Messerattacke an der Oper in Hannover hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen auf zwei junge Männer eingestochen haben, ein Opfer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Am Nachmittag kam der Beschuldigte in U-Haft.