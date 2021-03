List - Messerattacke auf Frau in Hannover: Opfer flüchtet in Kita am Welfenplatz

Messerangriff auf offener Straße: Ein 41 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmorgen eine 40-jährige Frau am Welfenplatz durch mehrere Stiche verletzt. Das Opfer konnte sich in eine nahe gelegene Kita flüchten, sie war gerade auf dem Weg zu ihrer dortigen Arbeitsstelle. Der Verdächtige wurde festgenommen, er gilt als psychisch krank.