Hannover

Der Messerangriff eines 17-Jährigen auf einen Gleichaltrigen auf dem Spielplatz an der Stephanusstraße in Hannover-Linden ist auch drei Tage nach der Tat immer noch Gesprächsstoff. Mehrere Eltern sitzen am Sonnabend auf den Bänken und schauen ihrem Nachwuchs beim Spielen zu. „Das ist schon krass“, sagt Melina Lüning, während sie mit ihrem Mann Felix (beide 30) auf den anderthalbjährigen Sohn Janosch blicken.

„Das muss ja auch traumatisierend für die Kinder gewesen sein, die das eventuell mitbekommen haben“, sagt die 30-Jährige. Sie und ihr Mann wissen gar nicht, wie sie sich selbst in solch einem Moment verhalten hätten: „Vielleicht hätten wir unseren Sohn geschnappt und wären erst einmal in Sicherheit gegangen“, sagt Felix Lüning. Seine Frau ergänzt: „Man weiß schließlich nicht, was noch in deren Köpfen vorgeht.“ Ein anderer Vater berichtet, seine Tochter habe erst vor Kurzem auf einem anderen Lindener Spielplatz auf einem Karussell in eine Blutlache gefasst.

17-Jähriger sticht Kontrahenten in den Rücken

„Schon krass“: Felix und Melina Lüning (beide 30) mit Sohn Janosch auf dem Stephanusspielplatz. Quelle: Peer Hellerling

Am Mittwoch gegen 16.35 Uhr gerieten die 17-Jährigen laut Polizei erst verbal aneinander, danach soll der spätere Täter Geld gefordert haben. Beide kannten sich offenbar. Als das Opfer sich aber weigerte, sei er durch Schläge traktiert worden – und schlussendlich soll der Angreifer dem Jugendlichen mit dem Messer in den Rücken gestochen haben. Der 17-jährige Täter ergriff dann mit vier Freunden die Flucht, er wurde in der Nähe gefasst. Nach den Begleitern fahndet die Polizei noch und hofft unter Telefon (0511) 109 39 20 auf Hinweise.

Besonders der Umstand, dass die Messerattacke am helllichten Tag auf einem Spielplatz stattfand, erschüttert am Wochenende die jungen Familien: „Ich war mit meiner Tochter früher jeden Tag hier“, sagt die 33-jährige Alina Lee. Jetzt genießen sie und die siebenjährige Lana ein Eis in der Sonne. Früher habe es solche Auseinandersetzungen nicht gegeben. Erwartbar sei sowas eher vom nahen Küchengarten, wo es im vergangenen Sommer spätabends tatsächlich vermehrt Messerattacken gab. Lee: „Vermutlich war den beiden jetzt nicht einmal klar, dass sie sich auf einem Spielplatz befanden.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eltern: Keine unschuldigen Kinder involvieren

In Rücken gestochen: Die Polizei nahm den verdächtigen 17-Jährigen am Mittwoch in Tatortnähe fest. Quelle: Manuel Behrens

Micha Fromm sagt: „Alles hat sich verändert.“ Der 43-Jährige ist mit seinem Sohn (6) auf dem Stephanusspielplatz. „So eine Aktion ist echt uncool“, sagt er, „und ich will noch weniger, dass ein unschuldiges Kind involviert wird.“ Meiden wird Fromm den Spielplatz aber keinesfalls. So etwas könne schließlich immer und überall passieren. Genauso sieht es auch Alina Lee: „Das hat nichts mit diesem Spielplatz oder Linden zu tun“, sagt die 33-Jährige, „dabei ging es nur um den Streit zwischen den beiden.“