Die Polizei Hannover ermittelt wegen versuchter Tötung in Linden-Süd. In der Nacht zu Mittwoch wurde dort ein 24-Jähriger offenbar in einem Hinterhof durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe sind unklar. Drei Männer sollen vom Tatort geflohen sein.