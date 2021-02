Der Verdächtige, der am Sonntag in Hannover auf ein Pärchen und einen 59-Jährigen eingestochen haben soll, soll in die Psychiatrie. Wie die Staatsanwaltschaft auf HAZ-Anfrage mitteilt, gibt es deutliche Anzeichen für eine Persönlichkeitsstörung. Den in der List niedergestochenen Opfern geht es bereits besser.