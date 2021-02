Messerattacke in Hannover: Verdächtiger war bislang völlig unauffällig

Hannover

Nicht einmal 80 Meter trennen die Wohnadresse von Danilo T. und den Tatort an der Robertstraße in Hannover. Womöglich lief der 40-Jährige am Sonntagmittag einfach aus seiner Wohnung, überquerte die Voßstraße und attackierte zwei ahnungslose Männer. Selbst Nachbarn ahnten offenbar nichts von der psychischen Störung des Verdächtigen. Noch immer wirft die Messerattacke in der List daher viele Fragen auf. Eine Besonderheit ist beispielsweise die Aufteilung in zwei unterschiedliche Verbrechen: Es geht um versuchten Mord und versuchter Totschlag.

Nachbarn berichten der HAZ, es habe bislang keinerlei Auffälligkeiten im Haus gegeben. Selbst der Polizeieinsatz nach dem Messerangriff in der Wohnung des Verdächtigen blieb überwiegend unbemerkt. Auch Staatsanwaltschaftssprecher Thomas Klinge spricht von einem bis dato polizeilich völlig unauffälligen Mann. „Wir prüfen jetzt, ob er vielleicht im Vorfeld irgendwelche Drohungen ausgesprochen hat oder etwas vorgefallen ist.“ Bislang deute darauf aber wohl auch nichts hin.

Anzeige

Schwere psychische Störung vermutet

Danilo T. befindet sich mittlerweile in der geschlossenen Psychiatrie des Maßregelvollzugs in Moringen (Kreis Northeim). Momentan spreche viel dafür, dass der 40-Jährige an einer schweren Persönlichkeitsstörung leide. Bereits am Montag wurde der Verdächtige deshalb in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) untersucht. „Das war aber eher eine ärztliche Stellungnahme“, sagt Klinge. Nach der Festnahme ging es vor allem darum, die Frage nach Untersuchungshaft oder Unterbringung in einer Psychiatrie zu klären. In Moringen soll nun das richtige Gutachten entstehen. Der 40-Jährige selbst äußert sich nicht zur Tat.

Der Beschuldigte soll unvermittelt mit einem Küchenmesser auf ein Pärchen losgegangen sein. Er stach dem 30-Jährigen in den Rücken, dessen Freundin (29) warnte sofort umstehende Passanten. Ein Ehepaar konnte allerdings nicht schnell genug flüchten: Danilo T. soll hinterher gelaufen sein, das zweite Opfer stürzte. Der Verdächtige stach auch dem 59-Jährigen in den Oberkörper, erst danach ergriff T. die Flucht. An der Celler Straße fasste ihn die Polizei. Auf Facebook bedankte sich die Ehefrau des 59-Jährigen später für die schnelle Hilfe durch Anwohner und andere Passanten. Die Opfer wurden schwer verletzt, sind aber außer Lebensgefahr.

„Das war ein offener Angriff“

Während Laien durchaus die gesamte Attacke als Mordversuch werten, vertritt die Staatsanwaltschaft eine andere Ansicht: Der Angriff auf den 30-Jährigen sei tatsächlich versuchter Mord, das Einstechen auf den 59-Jährigen hingegen versuchter Totschlag. Klinge: „Wir brauchen ein Mordmerkmal.“ Beim ersten Fall sei es Heimtücke, da das Opfer ohne jede Vorwarnung von hinten angegriffen worden sei. Anders beim zweiten: „Das war ein offener Angriff“, sagt Klinge. Der 59-Jährige sah die erste Attacke und wusste um die Gefahr, rannte sogar noch davon. Bei beiden Taten kommt noch gefährliche Körperverletzung dazu.

Doch letztlich sind es laut Klinge juristische Finessen, da sowohl bei Mord als auch Totschlag lebenslange Haft möglich seien. Ob das im Fall von Danilo T. allerdings geschieht, ist offen. Vor allem das Gutachten aus Moringen muss nun die Frage der Schuldfähigkeit des 40-Jährigen klären. Anhand dessen ist nach Klinges Aussage zu entscheiden, ob der Verdächtige tatsächlich angeklagt wird oder dauerhaft in einer Psychiatrie bleiben muss.

Von Peer Hellerling