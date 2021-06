Messerattacke mitten in Hannover: Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt

Hannover

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts mitten in Hannovers City: Zwei Gruppen sollen sich am frühen Sonntagmorgen eine blutige Auseinandersetzung in unmittelbarer Nachbarschaft der Oper geliefert haben. Dabei erlitt ein Mann durch einen Messerangriff lebensbedrohliche Verletzungen. Ein weiterer Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter. Eine Attacke wie in Würzburg schließen die Beamten aus.

Die Streitigkeiten begannen gegen 6.40 Uhr mitten auf dem Opernplatz nach des dortigen Corona-Testzentrums. „Von dort aus verlagerte sich alles in Richtung Ständehausstraße“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Im Rahmen der Schlägerei habe ein Unbekannter ein Messer gezückt und auf zwei Männer eingestochen. Das lebensbedrohlich verletzte Opfer habe sich daraufhin ins Bus-Wartehäuschen am GOP gesetzt und sei dort zusammengebrochen.

Keine Parallelen zur Attacke in Würzburg

Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Auch das zweite Opfer musste behandelt werden, die Person erlitt laut Bertram aber nur leichte Verletzungen. Noch ist laut Bertram völlig offen, „weshalb die beiden Gruppen aneinander gerieten“. Ebenso offen ist nach aktuellen Informationen, wie viele Menschen in die blutige Auseinandersetzung involviert waren und wie alt sie sind. Fest stehe aber: Der Vorfall sei keinesfalls vergleichbar mit der tödlichen Messerattacke in Würzburg am Freitag. „Es handelte sich hier um einen Streit innerhalb zweier Gruppen“, sagt Bertram.

Verdächtiger auf der Flucht

Der Notruf am frühen Sonntagmorgen kam wohl von Beteiligten der Auseinandersetzung selbst. Der mutmaßliche Angreifer ist noch auf der Flucht. „Der Mann konnte noch vor Eintreffen der Beamten fliehen“, sagt Bertram. Die Kriminalpolizei sicherte rund um die Oper bis in den Morgen Spuren, der Busverkehr der Üstra am Kröpcke musste deshalb vorübergehend eingestellt werden. Im Tagesverlauf woll die Polizei weitere Informationen bekanntgeben, womöglich verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Von Peer Hellerling