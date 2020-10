Hannover

Am Ostersonntag wurde ein 21-Jähriger am Ostufer des Maschsees durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt – deshalb müssen sich seit dem 12. Oktober zwei Männer vor dem Schwurgericht Hannover verantworten. Am Freitag wurde der Hauptangeklagte, der 22-jährige Yassin F., ausführlich befragt. Seine Schilderung war eine diametral andere als von der Anklage vorgebracht: Er habe in Notwehr gehandelt, das Messer sei ihm im Zuge eines Angriffs von fünf bis sechs Gegnern zufällig in die Hände gefallen, und er habe blindlings um sich gestochen, um sich zu verteidigen. F. ist wegen versuchten Totschlags angeklagt, sein Freund Nejat A. (21) wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Ampel springt auf Gelb

Die andere Perspektive, die des Opfers, konnte am Freitag nicht beleuchtet werden, und das hing – indirekt – mit der Corona-Pandemie zusammen. Aus organisatorischen Gründen hatte die Kammer in einen relativ kleinen Saal ausweichen müssen, und hier stand vor dem Vorsitzenden Richter Stefan Joseph eine CO2-Ampel, die die Qualität der Raumluft misst. Weil diese Ampel zweimal von Grün auf Gelb sprang, wurde der Saal für je 20 Minuten geräumt. Der Anstieg des Kohlenstoffdioxid-Gehalts war insofern bemerkenswert, weil den ganzen Vormittag zehn Fenster permanent geöffnet waren und etlichen der 25 Anwesenden im Saal schon bannig kalt war; die Außentemperatur lag bei elf Grad.

In der Schwurgerichtsverhandlung, die Richter Stefan Joseph (im Hintergrund) leitete, kam coronabedingt eine CO2 -Ampel zum Einsatz - und beeinflusste den Ablauf des Geschehens. Quelle: Michael Zgoll

Zur Mittagszeit, als die Befragung von F. und A. mit einiger Verspätung abgeschlossen war und die nächste coronabedingte Zwangspause ins Haus stand, kappte der Richter die Verhandlung vorzeitig. Es sei inzwischen so ungemütlich, erklärte Joseph, dass die Kammer die Befragung des Opfers auf den 11. November verschiebe.

Angeklagter ist beeinträchtigt

Zu Beginn des Sitzungstages hatte Verteidiger Dirk Schoenian im Namen von Yassin F. eine längere Erklärung verlesen. Demnach leidet sein Mandant – ein nicht allzu kräftiger Mann – schon seit Jahren unter schwerer Arthrose, ist bereits fünfmal an den Hüften operiert worden und in seiner Beweglichkeit stark eingeschränkt: „Auch darum hat er große Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen.“

Hintergrund des schon länger währenden Streits: Das 21-jährige Opfer ist der albanische Bruder von F.s Freundin. Deren sehr traditionell denkender Vater wollte laut Schoenian den Deutsch-Libanesen F. nicht als Partner seiner Tochter akzeptieren. Auch störte er sich generell an ihrem Lebenswandel, was laut Schoenian zu Züchtigungen vonseiten des Vaters und dem Auszug der jungen Frau aus der elterlichen Wohnung führte – mit einer Zwischenstation im Frauenhaus. Allerdings sei die Beziehung zwischen F. und seiner Freundin auch immer komplizierter geworden, was zu vorübergehenden Trennungen geführt habe.

Messer aus Jacke gefallen?

Die Begegnung nahe dem NDR-Funkhaus mit dem Bruder seiner Freundin, so sagte der Angeklagte, habe sich zufällig ergeben. Er sei mit Nejat A. am Maschsee spazieren gegangen, als ihm plötzlich der Bruder mitsamt fünf Begleitern gegenüber stand. Zunächst habe man sich noch friedlich ausgetauscht, doch als er die Zusicherung verweigert habe, die Beziehung zu seiner Freundin zu beenden, hätten die Männer ihn niedergeschlagen und auf ihn eingetreten. Auch habe der Bruder ihm gedroht, ihn „abzustechen“. Das Messer, mit dem der Bruder seinerseits schwer verletzt wurde, müsse einem Angreifer aus der Jacke gefallen sein, sagte F. Er habe bei seinen Abwehrversuchen nie vorgehabt, einen seiner Kontrahenten schwer zu verletzen oder gar zu töten.

Die Polizei rückte am Ostersonntag mit mehreren Funkstreifenwagen an. Quelle: Clemens Heidrich

F. und A. hatten den Tatort am Ostersonntag zunächst unbehelligt verlassen. Der 22-Jährige hielt sich seinen Angaben nach anschließend bei seiner Oma auf, bevor er sich drei Tage nach dem Drama am Maschsee stellte.

A.s Verteidiger Holger Nitz hob hervor, dass sein Mandant den Beginn der Auseinandersetzung zwischen F. und der anderen Gruppe nicht mitbekommen habe, da er rund 15 Meter entfernt telefonierte. Erst als er gesehen habe, so erläuterte der 21-jährige Angeklagte, dass sein Freund auf dem Boden liegend malträtiert wurde, sei er hinzugeeilt. Und bei der nachfolgenden körperlichen Auseinandersetzung, gestand A. ein, habe er ebenso eingesteckt wie ausgeteilt.

