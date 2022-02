Hannover

Es war eine Sommernacht im Juni 2021, die ein blutiges Ende fand. Am frühen Morgen des 27. Juni 2021 rettete nur die Notoperation das Leben eines 20-Jährigen, der in die Messerstecherei verwickelt war. Kawa S. (28) hatte ihm ein Scherenblatt in den Hals gestochen. Wegen versuchten Totschlags wurde er am Mittwoch im Landgericht Hannover zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Zwei Gruppen zu je drei Männern wollten vor der Oper ihren Streit „klären“. „Alle wussten, dass ,klären’ eine körperliche Auseinandersetzung bedeutete“, hielt Richter Ralph Guise-Rübe im Urteil fest. Adnan S. (21), der Bruder von Kawa S., wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der dritte Angeklagte Vial L. (22) kam wegen desselben Delikts mit einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten davon.

Nur ein Angeklagter legte ein Geständnis ab

„Er hat mit seinem Geständnis wesentlich zur Aufklärung der Taten beigetragen“, erklärte der Richter die mildere Strafe. Die beiden anderen Angeklagten seien nicht geständig gewesen.

In einer gründlichen Beweisaufnahme konnte das Gericht den Hintergrund der Tat klären. Es ging um Frauen. Kawa S. ging zu zwei jungen Männern auf der Treppe vorm Opernhaus, die zwei Frauen kennengelernt hatten. „Kawa wollte die beiden Frauen klarmachen“, drückte es Richter Guise-Rübe aus. Der Angeklagte sei betrunken gewesen. Den darauffolgenden Streit haben Security-Leute beendet.

Männer-Gruppen wollten den Streit mit Fäusten klären

Doch man konnte nicht voneinander lassen. Stunden später kam es am Kröpcke dann zu einer Schlägerei. Dieses Mal mussten Protec-Beschäftigte zu Pfefferspray greifen. Kawa S. ging mit seinen Gefolgsleuten zur Ihme, um sich dort die Augen auszuwaschen.

Vor dem Hauptbahnhof trafen sich die verfeindeten Gruppen wieder – und man verabredete sich zum Showdown vor der Oper. Es war 6.35 Uhr. „Dort fühlten sich die Beteiligten von der Security unbeobachtet“, sagte der Richter. Zuvor hatte sich Kawa S. noch das Scherenblatt eingesteckt, das einer der Beteiligten zuvor verloren hatte. „Er tat das mit dem Wissen und Wollen, es gegebenenfalls auch einzusetzen“, befand Guise-Rübe. Bei der Prügelei verletzte der 28-Jährige einen zweiten Kontrahenten mit einem Stich in den Po.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Urteil blieb das Gericht nahe an den Anträgen von Staatsanwältin Wiebke Gratz. Sie hatte für Kawa S. sechs Jahre Gefängnis gefordert. Für Adnan S. zwei Jahre und sechs Monate und für Vial L. 18 Monate auf Bewährung. Die Anwälte hatten auf Freispruch plädiert.

Für Kawa S. ist dieses Urteil ein herber Schlag. Er sei gut integriert gewesen, habe einen festem Job gehabt und sei auch nicht als Gewalttäter bekannt gewesen, erklärte der Richter. Seine Verlobte wollte er aus dem Iran holen, und auch ansonsten habe er in seiner Familie Verantwortung übernommen. Doch in der betreffenden Sommernacht verlor er offenbar den Verstand. Mehrere Zeugen hörten, wie der 28-Jährige am Telefon sagte: „Den steche ich ab, egal, ob ich ins Gefängnis muss oder nicht.“

Von Thomas Nagel