Immer wieder kommt es am Steintor in Hannover zu blutigen Messerstechereien. Erst vergangenen Sonntagabend wurden eine junge Frau und ein junger Mann schwer verletzt. Damit steigt die Zahl der Vorfälle allein seit Ende Oktober auf vier Taten. Gewerbetreibende am Platz fordern Polizei und Stadt zum Handeln auf. Vereinzelt sei bereits zu hören, dass Kunden dem Gebiet aus Furcht fern bleiben.

Im aktuellen Fall ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags. Eine 31-Jährige und ein junger Mann (24) hatten am Sonntag bei der Attacke gegen 18.55 Uhr mehrere Stichverletzungen im Schnellrestaurant McDonald’s erlitten. Die am Oberkörper verletzte Frau musste noch in der Nacht operiert werden. Sie schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Beamten nahmen eine 29-Jährige und drei Männer im Alter von 29, 32 und 33 Jahren fest. Ein Teil soll am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, Details nennt die Polizei vorerst nicht.

Video zeigt Einsatz nach Messerstecherei

Die Polizei sperrte den Bereich um das Fastfood-Restaurant am Sonntagabend weiträumig ab. Quelle: Christian Elsner

Zum Tathergang ist bisher bloß bekannt, dass alles im Freien begann. Der Streit verlagerte sich dann ins Restaurant, möglicherweise wollten die später Verletzten vor der anderen Gruppe flüchten. „Wir haben sehr viele Zeugenaussagen, die wir jetzt auswerten müssen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Auf einem Internetvideo ist zu sehen, wie mehrere Beamte die McDonald’s-Filiale stürmen und in die erste Etage rennen. Vor dem Eingang liegt zudem eine junge blonde Frau. Eine große Menschentraube steht vor dem Restaurant, Polizisten begleiten Eltern und Kinder heraus.

Vier Messerangriffe gab es damit bereits seit Ende Oktober am Steintor. „Die Stadt muss aufpassen, dass die Lage hier nicht umschlägt“, sagt Michael Thöne-Flöge, Geschäftsführer des Optikergeschäfts Becker+Flöge, an der Georgstraße. Am 23. Oktober stach ein Mann abends sechsmal auf einen 55-Jährigen ein – ebenfalls vor McDonald’s. In der Nacht zum 31. Oktober sollen fünf Männer mit einem Messer in der U-Bahn-Station einen 21-Jährigen schwer verletzt haben. Am 6. Dezember soll dann frühmorgens ein 27-Jähriger an der Reitwallstraße auf zwei andere Männer eingestochen haben.

Kunden sorgen sich langsam um ihre Sicherheit

Massimo Dall’Asta, der auf dem Steintorplatz den Eispavillon betreibt, sagt, seit Jahren werde es schlimmer. „Ich kann das Elend gar nicht mehr ertragen.“ Deswegen schließe er mittlerweile sogar im Sommer schon um 19 Uhr. Laut Optiker Thöne-Flöge ist die Situation zwar tagsüber noch gut, doch am Abend schlage es um. „Langsam merken das auch die Kunden.“ Der eine oder andere frage sich bereits, ob es noch sicher sei, ans Steintor zu kommen.

2020 wurden zwar „nur“ 444 Körperverletzungen am Steintor erfasst, 2019 waren es noch 639. Aber: Das ist laut Polizei vor allem auf die Corona-Einschränkungen zurückzuführen, es gab so gut wie kein Nachtleben. Zahlen für 2021 gibt es erst im nächsten Frühjahr. Die jüngsten Vorfälle werden laut Behördensprecherin jedoch „in die polizeiliche Lagebewertung und Schwerpunktsetzung selbstverständlich mit einbezogen“.

Steintor-Gastronom: „Keiner macht etwas“

Zu mehr Sicherheit soll auch die 2019 geschaffene Kontrollzone am Steintor führen, die Ermittler können ohne konkreten Anlass Passanten überprüfen und durchsuchen. Die Sprecherin bezeichnet die Maßnahme als einen „Baustein der Gefahrenabwehr“. Wirklich helfen würde dagegen aus Sicht von Dall’Asta und Thöne-Flöge nur deutlich mehr Polizeipräsenz. Doch der Gastronom gibt sich auch als Realist: Durch die Messerangriffe schauten nun alle kurz etwas genauer hin, danach gehe es weiter wie immer. „Alle wollen das Steintor retten, aber keiner macht etwas.“

Von Peer Hellerling und Thomas Nagel