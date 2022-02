Hannover

Am frühen Abend ist es auf dem Messeschnellweg zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Gegen 18.30 Uhr kam es in Höhe des Seelhorster Kreuzes (Fahrtrichtung Hildesheim) zu einem mehrere Kilometer langen Stau. „Es kam zu mehreren Bremsmanövern, vermutlich wegen eines herabfallenden Baumes“, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend mit. Daraus sei ein Auffahrunfall resultiert. Es habe keine Verletzten gegeben.

Gegen 19.15 Uhr sei die B 3 wieder geräumt gewesen. Deshalb sei in Kürze mit der Auflösung des Staus zu rechnen. Um 19.30 Uhr meldete die Verkehrsmanagementzentrale noch einen zwei Kilometer langen Stau. Die Autofahrer müssten mit einer Verzögerung von 26 Minuten rechnen.

Von Thomas Nagel