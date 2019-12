Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Auffahrunfall am Freitagmorgen auf dem Messeschnellweg in Höhe des Seelhorster Kreuzes. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den anderen Beteiligten zu kümmern. Verletzte gab es nicht. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 10.000 Euro.

Unfall geschah nach Überholmanöver

Wie die Behörde mitteilt, war ein 32-jähriger Fernfahrer gegen 8 Uhr mit einem weißen Fiat Ducato auf dem Schnellweg in Richtung Celle unterwegs. Etwa in Höhe des Seelhorster Kreuzes wurde der Wagen des 32-Jährigen von einem dunkelblauen Lastwagen überholt. Nach dem Überholmanöver scherte der Fahrer des zweiten Lastwagens sehr knapp vor dem Fiat wieder ein und bremste dann stark. Der 32-Jährige konnte den Aufprall auf den anderen Lastwagen nicht mehr verhindern. Er fuhr auf den Wagen auf und blieb dann mit einem Frontschaden liegen. Der Fahrer des zweiten Lastwagens setzte seine Fahrt einfach fort.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Da an dem Fiat Ducato durch den Aufprall Betriebsstoffe ausgetreten waren, sperrte die Polizei den Hauptfahrstreifen bis etwa 10 Uhr ab. Der Verkehr wurde einspurig an dem beschädigten Lastwagen vorbei geleitet. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr. Zeugen, die Angaben zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Nummer (0511) 1 09 89 30 in Verbindung zu setzen.

Von Tobias Morchner