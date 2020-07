Messeschnellweg in Hannover: Abfahrt Weidetor am Sonntag gesperrt

Hannover

Die Abfahrt Weidetor des Messeschnellwegs in Richtung Celle muss am Sonntag gesperrt werden. Das teilt die Landesstraßenbaubehörde in Hannover mit. Der Grund: Die Fahrbahn wird repariert. Alle Verkehrsteilnehmer mit Ziel List oder Groß-Buchholz müssen deshalb schon am Pferdeturm abfahren und auf das Stadtgebiet ausweichen. Vor allem für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht bedeutet die Baustelle generell Umwege.

Umleitung ab Pferdeturm

Die Sperrung beginnt am Sonntag um 7 Uhr und soll bis 22 Uhr bestehen bleiben. „Witterungsbedingt kann es aber zu zeitlichen Verschiebungen kommen“, sagt Behördenleiter Friedhelm Fischer. Alle Verkehrsteilnehmer, die normalerweise von Süden aus am Weidetor abfahren, müssen während der Bauarbeiten bereits am Pferdeturm abbiegen und durch das Stadtgebiet weiterfahren. Die Umleitungsstrecke soll ausgeschildert werden.

Brücke tabu für schwere Fahrzeuge

Alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen grundsätzlich am Pferdeturm vom Schnellweg – auch wenn sie gar nicht am Weidetor abfahren wollen. Das Auffahren Richtung Norden ist ebenfalls tabu. Seit zwei Wochen ist die marode Brücke über den Kreisel nur noch für leichtere Fahrzeuge freigegeben. Zahlreiche Lkw-Fahrer hatten das seit 2016 gültige 7,5-Tonnen-Limit ignoriert und die Brücke noch mehr beschädigt. Normalerweise sollen Laster vor der Querung abfahren, den Weidetorkreisel nutzen und dahinter wieder auf den Messeschnellweg fahren. Diese Option fällt am Sonntag allerdings weg.

