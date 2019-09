Ein Golf-Fahrer ist am Montag mit seinem Wagen von der Fahrbahn des Messeschnellwegs abgekommen. Der Unfall ereignete sich am Pferdeturm in Hannover, der 45-Jährige prallte frontal gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, die B 3 wurde komplett gesperrt.