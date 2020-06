Hannover

Der Messeschnellweg wird von Donnerstagabend an in Hannover ab der Pferdeturmkreuzung in Richtung Süden bis zur Abfahrt Bult voll gesperrt. Das hat jetzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt. Demnach sollen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke insgesamt vier Nächte lang dauern. Die Bauarbeiten laufen in zwei Abschnitten – und ausschließlich abends und nachts.

Sperrung bis in den frühen Morgen

Laut Landesbehörde wird die Bundesstraße 3 deshalb zwischen den Anschlussstellen Pferdeturm und Bult zunächst am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Juni, und dann noch einmal am Montag und Dienstag, 8. und 9. Juni, jeweils von etwa 20 Uhr an bis zum frühen Morgen gegen 5.30 Uhr in Richtung Süden komplett gesperrt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni wird außerdem die Abfahrt Hannover-Bult in Fahrtrichtung Celle erneuert und deshalb ebenfalls gesperrt.

Wie die Straßenbaubehörde mitteilt, wird der Verkehr in Richtung Süden während der Sperrungen an der Pferdeturmkreuzung umgeleitet und über das Stadtgebiet Hannover zur Anschlussstelle des Messeschnellwegs in Hannover-Bult geführt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Landesbehörde empfiehlt trotzdem, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Witterungsbedingt könne es bei den Bauarbeiten möglicherweise auch zu Verschiebungen und Verzögerungen kommen.

