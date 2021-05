Der Streit um das Polizei-Seminar an der Leibniz-Universität in Hannover hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der Dozent hat den Unterricht mit sofortiger Wirkung abgebrochen, da am Wochenende ein Reifen seines Privatwagens zerstört wurde. Der Beamte vermutet einen Zusammenhang zu seiner Uni-Arbeit.