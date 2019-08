Hannover

Michael Schulte kann einem Leid tun: Da spielt man an einem Abend auf dem Maschseefest, an dem Kollege Ed Sheeran nur ein paar Kilometer weiter das Messegelände füllt. Und dann wird es kurz vor seinem Auftritt durch ein Gewitter auch noch richtig nass am Nordufer des Maschseefests. Doch rund 2000 Zuschauer lassen den 29-jährigen Singer-Songwriter nicht im Stich: Ob noch klamm vom vergangenen Schauer, in wasserfeste Plastikgewänder gehüllt oder Schutz suchend unter einem der vielen Stände – die Stimmung ist bestens.

Mit seiner Band spielt Schulte melancholische Songs, die atmosphärisch zu einem leicht verregneten aber milden Sommerabend passen: „Collide“, „You Said You’d Grow Old With Me“ und seinen ESC-Hit „You Let Me Walk Alone“, mit dem der Wahlniedersachse aus Buxtehude im vergangenen Jahr den vierten Platz belegte. Im olivgrünen Kapuzenpulli springt er über die Bühne, die wallenden Locken wippen im Takt.

Trotz Regen: Zuschauer feiern Michael Schulte

„Der Regen kommt eh nicht wieder“, prophezeit Schulte, „Wir haben viele Songs und positive Energie dabei.“ Doch zum Pech des Publikums tritt weder seine Wettervorhersage ein, noch hilft positive Energie: Drei Minuten nach seiner Ansage fängt es erneut an zu regnen. Überall im Publikum gehen Regenschirme in die Höhe. Das macht die Sicht auf die Bühne zwar nicht besser, aber auch mit Schirm in der Hand lässt es sich tanzen.

Von Manuel Behrens