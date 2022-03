Michael Thon baut Hannovers Wahrzeichen aus Lego-Steinen nach

Hannover

Michael Thon ist leidenschaftlicher Lego-Bauer. In einem Kellerraum im hannoverschen Stadtteil Bothfeld hat der 50-Jährige etliche Kisten mit kleinen bunten Steinen stehen, auf einer 16 Quadratmeter großen Holzplatte hat er über die Jahre sogar eine ganze Lego-City errichtet. Doch Thon baut längst nicht mehr nur nach Anleitung. Er kreiert auch eigene Modelle. Mit seinem aktuellsten Werk hat er es nun sogar in den offiziellen Lego-Store in der Innenstadt geschafft: Thon hat die Wahrzeichen Hannovers nachgebaut.

3000 bis 4000 Lego-Steine hat Thon nach eigenen Schätzungen dafür verwendet, Anzeiger- Hochhaus, Neues Rathaus, Marktkirche, Maschsee und vieles mehr zu errichten. Selbst die schwarz-gelbe Mendini-Haltestelle am Steintor und eine Mini-Stadtbahn fehlen nicht. „Ich wollte halt etwas bauen, das es noch nicht gibt“, sagt er.

Thon verzweifelt an den „Warmen Brüdern“

Thons Hannover-Modell erinnert dabei an Legos „Architecture“-Reihe mit Bausetzen für Skylines von Weltstädten wie New York, Singapur, Tokio oder London. Nur ist Thons Modell mit 30 mal 40 Zentimetern Grundfläche deutlich größer als die offiziellen Sets.

„Das schwerste Bauwerk“: Beim Nachbau der „Warmen Brüder“ in Linden musste Michael Thon besonders kreativ werden. Quelle: Patrick Hoffmann

Doch welches Wahrzeichen war eigentlich besonders schwer nachzubauen? Thon muss nicht lange überlegen. „Bei den ,Warmen Brüdern‘ aus Linden musste ich besonders lange tüfteln“, sagt er. „Es hat anfangs einfach nicht gepasst: Ich wollte die markante Fassade nachbauen, doch jedes Mal waren die Türme am Ende zu breit.“ Immerhin: Auch dafür hat er am Ende eine Lösung gefunden, wie sein Modell zeigt. Die Basilika St. Clemens hingegen stellte Thon vor zu große Probleme. „Da habe ich irgendwann aufgegeben und mir gedacht: Es reicht auch so.“

Eine Anleitung zum Nachbauen gibt es nicht

Als Erstes, sagt Thon, hat er übrigens das Anzeiger-Hochhaus errichtet. „Da hatte ich sofort eine Idee im Kopf, wie ich das umsetzen möchte und welche Steine ich benötige“, sagt der 50-Jährige. Eine Anleitung hat er übrigens nicht erstellt. „Ich habe schon viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das Modell gern nachbauen würden“, sagt Thon, „aber ich baue für mich. Eine Anleitung zu erstellen wäre einfach ein viel zu großer Aufwand.“

Michael Thon hat auf viele Details geachtet – etwa beim Neuen Rathaus. Quelle: Patrick Hoffmann

Lego-Fans aus Hannover müssen sich also damit begnügen, Thons Hannover-Modell im Lego-Store in der City anschauen zu können. Doch wie ist es dort eigentlich gelandet? „Wir Lego-Bauer sind gut vernetzt“, sagt Thon, der Mitglied in der Fangruppe „Steinhanse“ ist, in der sich Lego-Bauer aus ganz Norddeutschland versammeln. „Diese Gruppe steht auch im engen Kontakt zu den Lego-Stores in der Umgebung. Und als mich der Store-Manager gefragt hat, habe ich natürlich sofort zugesagt.“ Wie lange es dort noch stehen wird, ist derzeit noch unklar.

Nächstes Lego-Projekt: Der Zoo Hannover

Thon hat derweil schon das nächste Projekt im Kopf. Er möchte den Zoo Hannover nachbauen, inklusive Yukon Bay und Sambesi. „Ich bin zuletzt häufiger im Zoo gewesen und habe sehr viele Bilder gemacht“, sagt der Lego-Tüftler. „Leider gibt es bei Lego nicht so viele Tiere“, sagt Thon. Aber dafür wird er sicher auch noch eine Lösung finden.