Es ist der aufregendste Tag des Jahres für die Edel-Gastronomie: Am 9. März gibt der Guide Michelin bekannt, welche Restaurants mit seinen begehrten Sternen geadelt werden. In Hannover machen sich drei Lokale Hoffnungen auf die Trophäe.

Neben dem „Jante“ von Tony Hohlfeld (32) und Mona Schrader (32), die sogar über zwei Sterne verfügen, sind laut Insidern auch das Restaurant „Votum“ im Leineschloss und das „Handwerk“ in der Südstadt im Rennen.

Gallein kündigt Sterne-Niveau für „Votum“ an

Benjamin Gallein (36) führt die Küche in dem noblen „Votum“, das neben dem „Schorse“ vergangenen Sommer im Landtag eröffnete. „Wir wollen hier auf Sterne-Niveau kochen“, hatte er damals selbstbewusst verkündet. Sechsmal hatte er zuvor den Michelin-Stern in der „Olen Deele“ in Burgwedel (das Lokal ist inzwischen geschlossen) verteidigt, ein Stern fürs „Votum“ wäre der erste, den er selbst erkocht hätte.

Ambitioniert: Benjamin Gallein im „Votum“ im Leineschloss am Landtag. Quelle: Frank Wilde

„Wir haben das richtige Restaurant, das richtige Personal, das Feedback der Gäste ist gut bis sehr gut“, gibt er sich optimistisch. Ob sie zu dem Sternen greifen dürfen, erfahren die Gastronomen aber erst bei der Verkündung, die am Mittwoch um zwölf Uhr beginnt.

Auch über seine Auszeichnung wird seit Jahren spekuliert: Thomas Wohlfeld (34) bietet in seinem „Handwerk“ erlesene, kreative Gerichte mit eigener Handschrift, baut auf Hochbeeten und in einem Gewächshaus am Lokal eigene Zutaten an. „Ein Stern ist nicht unsere erste Prämisse, aber natürlich würden wir drauf anstoßen“, sagt er bescheiden.

Im „Handwerk“: Thomas und Ann-Kristin Wohlfeld führen das Restaurant am Altenbekener Damm. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sterne-Kandidaten laden zum Charity-Dinner für die Ukraine

Die drei Gastronomen sind Hannovers Spitzenköche, aber sie wissen, dass es im Leben Wichtigeres gibt als feine Speisen. Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine haben Hohlfeld, Gallein und Wohlfeld ein Charity-Dinner organisiert. Am Sonntag, 13. März, tischt das Trio im Leineschloss für 100 Gäste ein exquisites Sechs-Gänge-Menü für 200 Euro pro Person auf. Der Erlös kommt komplett den kriegsgebeutelten Ukrainern und Ukrainerinnen zugute.

„Es war nach zwei Stunden ausverkauft“, sagt Gallein, der die Idee hatte und seine Freunde sofort überzeugen konnte. Gourmets können sich unter anderem auf Gänseleber mit Aal, Kalbsbäckchen, Trüffeltortelloni und Sauerrahmeis mit Petersilie und Rhabarber freuen. Und nach dem Dessert möglicherweise mit drei Sterne-Köchen anstoßen.

Von Julia Braun