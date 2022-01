Mieten in Hannover: Schluss mit dem Preisanstieg?

Hannover

Die Mieten in Hannover kannten in den vergangenen Jahren nur eine Entwicklung: Alles wurde teurer, zuletzt laut amtlichem Mietspiegel seit 2019 um weitere 13 Prozent. Jetzt kommt erstmals ein Signal möglicher Entspannung. Einer Statistik des Immobilienportals Immowelt zufolge sind die Durchschnittspreise in Hannover im Jahr 2021 nicht mehr gestiegen.

Mieten: Anstieg in Hannover beendet?

Das Phänomen ist nicht regional begrenzt. Zwar sind in zahlreichen deutschen Ballungsräumen die Mietpreise weiterhin gestiegen, aber fast überall langsamer als zuvor. Und in einigen Großstädten gehen die durchschnittlichen Miethöhen sogar bereits zurück. In Braunschweig der Analyse zufolge um 1 Prozent, im ostdeutschen Erfurt und im westdeutschen Reutlingen bei Stuttgart sogar um 3 Prozent. Überraschend: Auch für die VW-Stadt Wolfsburg mit ihrem hart umkämpften Wohnungsmarkt steht in der Immowelt-Übersicht wie bei Hannover: Null Prozent Anstieg.

Tatsächlich gibt es nicht nur statistisch erste Anzeichen, dass ein Ende der Preisspirale erreicht sein könnte. Für Wohnungsunternehmen wird es offenbar schwerer, Neubauwohnungen loszuwerden. Aktuell berichtet etwa der Spar- und Bauverein, dass im Neubaugebiet Buchholzer Grün noch mehrere bezugsfertige Wohnungen auf Mietinteressenten warten. Das Buchholzer Grün ist eine Backsteinsiedlung, die auf dem Gelände des ehemaligen Oststadt-Krankenhauses zwischen Podbielskistraße und der Mühle am Mittellandkanal gewachsen ist.

Neubauwohnungen nicht mehr so gefragt?

Der Spar- und Bauverein ist eine Wohnungsgenossenschaft und nicht für überzogene Mieten bekannt. Trotzdem hat das Unternehmen auch im Vitalquartier neben dem Annastift in Mittelfeld noch Neubauwohnungen frei, der Kaltmietpreis liegt bei knapp über 10 Euro pro Quadratmeter. Das gilt im Neubau zwar als günstig – aber möglicherweise wird es für Unternehmen schwerer, diese Preise am Markt durchzusetzen.

Aufgelockerte Bebauung zwischen den Bürohäusern an der Podbi (links) und Mittellandkanal (rechts): Das Neubaugebiet Buchholzer Grün im Modell. Quelle: Rainer Dröse

Laut Immowelt-Auswertung lag der Median der Mietpreisangebote, also der im mittleren Preissegment errechnete Durchschnittswert ohne ungewöhnliche Ausreißer, bei 8,80 Euro pro Quadratmeter. Berücksichtigt wurden dabei nur Bestandswohnungen (also: ohne Neubau) mit Größen zwischen 40 und 120 Quadratmetern.

Mietspiegel: Vergleichsmiete bei 7,84 Euro pro Quadratmeter

Laut amtlichem Mietspiegel, der von der Region alle zwei Jahre in Auftrag gegeben wird, ist die ortsübliche Vergleichsmiete von 6,91 auf 7,84 Euro (kalt pro Quadratmeter) gestiegen. Sie berücksichtigt allerdings auch Mietverträge, die in den vergangenen Jahren abgeschlossen wurden, was niemandem hilft, der gerade eine Wohnung sucht und sich an den aktuellen Preisen orientieren muss.

Andererseits wirft die Wohnungswirtschaft ihrerseits den Immobilienportalen vor, die Preislage zu verfälschen, weil gar nicht alle Wohnungen auf diesen Portalen inseriert werden. Insbesondere die ehemals gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, also kommunale Wohnfirmen wie Hanova oder KSG sowie Genossenschaften, haben oftmals die günstigsten Angebote am Markt, vergeben aber nach Wartelisten, sodass ihre Wohnpreise bei den Portalen gar nicht berücksichtigt werden.

Markt bleibt unübersichtlich

Der Markt insgesamt bleibt also unübersichtlich. Völlig unklar ist auch, welche Rolle die Corona-Krise spielt – denkbar ist etwa, dass weniger Menschen während der Pandemie Arbeitsstelle und Wohnort wechseln und daher die Nachfrage gesunken ist. Die Preisstagnation laut Immowelt-Statistik aber deutet immerhin an, dass der Anstieg kein Dauerphänomen sein muss.

Von Conrad von Meding