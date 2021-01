Hannover

In den vergangenen sechs Jahren sind die Mieten für einfache Wohnungen, die die Jobcenter für Hartz-IV-Empfänger in Stadt Hannover und Umlandkommunen bezahlen, mehr als vier Mal so stark gestiegen wie die Verbrauchspreise. Das geht aus der aktuellen Wohnungsmarktanalyse des hannoverschen Pestel-Instituts hervor. „Bei den Mieten wird rausgeholt, was rauszuholen ist“, sagt Pestel-Wohnungsexperte Matthias Günther.

Mietanstieg um 26,7 Prozent

Die Jobcenter übernehmen die Kosten nur für Wohnungen mit sogenanntem einfachen Standard, es gibt eine Quadratmeter- und Preisobergrenze pro Person. Offenbar aber passen immer mehr Vermieter die Summen an diese Preisobergrenze an oder erhöhen die Mieten von Bestandswohnungen, weil bedürftige Mieter derzeit kaum Ersatzwohnungen finden und das Jobcenter deshalb mit einer Ausnahmeregelung oft weiterzahlt.

Den vom Pestel-Institut ermittelten Zahlen zufolge sind die Kosten bei von Jobcentern bezahlten Single-Wohnungen zwischen März 2014 und August 2020 um 26,7 Prozent gestiegen. Die Verbraucherpreise hingegen stiegen im gleichen Zeitraum nur um 6,5 Prozent.

Das Problem: Auf dem Markt der einfachen Wohnungen konkurrieren alle Menschen mit geringem Einkommen mit den Hartz-IV-Empfängern. „Die Jobcenter definieren gewissermaßen das Preisniveau in diesem Segment“, sagt Günther. Nach seiner Einschätzung ist „inzwischen ein regelrechtes Geschäftsmodell entstanden, an Hartz-IV-Haushalte zu vermieten und die Preise dann anzuheben“.

Mangel an Wohnraum

Ursache für den Preisanstieg ist der Mangel an Wohnraum. Jahrelang wurde zu wenig gebaut. Die Bevölkerungszahl in der Region nahm von 2014 bis Anfang 2020 um 37.589 Menschen auf 1,16 Millionen zunahm, was 2,6 Prozent sind. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Wohnungen nur um 2,5 Prozent auf 602.855. „Weil zugleich seit Jahren der Trend zu Singlehaushalten geht, entsteht ein deutlicher Wohnungsmangel“, sagt Günther.

Derweil ist mit einem weiteren Mietenanstieg zu rechnen. Im vergangenen Jahr waren die Angebotspreise nach Angaben des Internetportals Immowelt um 5 Prozent gestiegen. Das Corona-Jahr habe kaum zu Dämpfungen geführt, hieß es zum Jahreswechsel. Für dieses Jahr rechnet der Anbieter mit einem Anstieg um etwa 2 Prozent, teilte er am Mittwoch mit. Derzeit verschickt die Region Umfragebögen, um Daten für den nächsten Mietspiegel zu erheben, der zur Jahresmitte erscheinen soll.

Gütesiegel Mein Fairmieter geplant

Pestel-Wohnungsexperte Günther will jetzt mit einem gemeinnützigen Verein ein Gütesiegel mit dem Namen Mein Fairmieter auflegen. Damit sollen sich Unternehmen schmücken können, deren Durchschnittsmiete gering ist, die sich zu wenig Modernisierungspreiserhöhungen und zu hohen Mindeststandards beim Sozialmanagement verpflichten. „Im Moment haben wir einen Vermietermarkt“, sagt Günther, „das wird aber nicht so bleiben.“ Dann könnten suchende Mieter unterscheiden, wer sich an bestimmte Standards halte.

Von Conrad von Meding