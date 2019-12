In Hannover ist es zurzeit für Mitte Dezember ungewöhnlich warm. Für einige Tierarten wie etwa Wildbienen hat das bereits Konsequenzen, berichtet eine Artenschutzexpertin. Allerdings würde erst eine längere Wärmeperiode die meisten Tiere vorzeitig aus dem Winterschlaf reißen – und Pflanzen zur Unzeit austreiben lassen.

Milder Dezember: Diese Folgen hat das warme Wetter in Hannover

