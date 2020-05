Hannover

Dürre und warme Temperaturen – der Klimawandel setzt Hannovers Vegetation zu, zudem machen nun noch Schädlinge den Bäumen zu schaffen: Eichenprozessionsspinner und Gespinstmotten breiten sich aus. Ein Baum nahe Steuerndieb ist vor wenigen Tagen vom Eichenprozessionsspinner befallen worden. „Die Nester wurden von Fachleuten abgesaugt“, teilt Stadtsprecher Dennis Dix mit.

Der Schädling geht ausschließlich auf Eichen. Die Raupen verstecken sich tagsüber in Nestern und wandeln nachts in einer Art Prozession in die Baumkrone und fressen Blätter – manchmal bis die gesamte Krone kahl ist. Auch für Menschen und Haustiere können die Raupen gefährlich werden. Die Gifthaare der Raupen lösen Hautirritationen, Atembeschwerden und Augenreizungen aus. Wenn Katzen und Hunde in Kontakt mit den Raupen kommen, können sich Gifthaare im Fell festsetzen und an Menschen weitergegeben werden.

Netze der Gespinstmotte verschwinden meist nach wenigen Tagen

Die hohen Temperaturen begünstigen auch die Ausbreitung der Gespinstmotte. Sie befällt Bäume und Sträucher und schützt ihre Brut mit einem silbrig-weißen Netz vor Fressfeinden, etwa Vögeln. „Der Anblick der Netze ruft zwar bei einigen Menschen Unbehagen hervor, gesundheitliche Gefahren sind mit diesen Insekten jedoch nicht verbunden“, sagt Dix. Die Netze verschwinden in der Regel nach wenigen Tagen, wenn sich Meisen die Insekten holen oder ein kräftiger Regen das Gewebe zerstört. Ende Juni schlüpfen die Raupen der Gespinstmotte.

Der Befall mit Gespinstmotten führe meist nicht zum Absterben der Pflanze, sagt Dix. Bei Obstbäumen könne jedoch die Ernte ausfallen. Um den Schaden gering zu halten, sollten befallene Triebe abgeschnitten, in der Biotonne entsorgt oder im Garten vergraben werden, rät der Stadtsprecher.

Von Andreas Schinkel