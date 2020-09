Hannover

Die Brücke über dem Weidetorkreisel schwächelt, man kann das sehen. An Fugen ist Beton abgeplatzt, Bewehrungsstahl liegt frei, an einigen Stellen rieselt bei Regen Wasser herunter. Was nur Spezialisten sehen, sind feine Risse, häufig weniger als einen Millimeter breit, die dem Bauwerk ebenfalls zu schaffen machen. Es ist also ein Sanierungsfall.

Bevor jedoch diese Arbeiten beginnen können, muss die Brücke vermessen werden. „Das ist Millimeterarbeit, die nur ohne Schwingungen durch äußere Belastungen möglich ist“, sagt Werner Buck, Vermessungsingenieur bei der Landesbehörde für Straßenbau. Deshalb ist die Weidetorbrücke an diesem Wochenende noch bis Montagfrüh gesperrt.

Wie ist die Weidetorbrücke beschaffen?

Die Weidetorbrücke im Zuge der Bundesstraße 3 wurde 1965 fertiggestellt. Sie überspannt den unter ihr liegenden Kreisel auf 440 Metern Länge. 14 sechseckige, massive Betonpfeiler – die Ingenieure sprechen von Pilzen –, verbunden durch aufliegende Stahlbetonplatten, stützen den Oberbau mit den Fahrbahnen. Die Fugen, an denen die Platten aneinanderstoßen, gehören zu den Problemzonen.

Was muss die Brücke verkraften?

Täglich rollen bis zu 66.000 Autos über die Weidetorbrücke, darunter bisher auch viele Lastwagen. „Mit einer derartigen Verkehrsmenge ist beim Bau vor mehr als 50 Jahren noch nicht gerechnet worden“, sagt Projektleiter Max Müller von der Landesbehörde für Straßenbau. Dazu kommt, dass die Autos schwerer geworden sind. „Die statische Belastung für das Bauwerk steigt aber nicht proportional zum Gewicht der Fahrzeuge, sondern exponentiell“, erläutert Müller. Vor allem schwere Lastwagen sind es also, die dem Tragwerk zu schaffen machen.

Damit der Pkw-Verkehr noch länger funktioniert, ist die Brücke deshalb für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen gesperrt worden. Sie müssen die Ausweichroute durch den Kreisel nehmen oder den Bereich weiträumig über die Autobahnen umfahren.

Wie funktioniert der Belastungstest?

Am Freitagnachmittag ist genau ein Fahrzeug langsam und mit Zwischenstopps über die gesperrte Brücke gefahren: ein Unimog mit kurzem Radstand und einem Gewicht von 14,5 Tonnen. „Wir ermitteln, wie sich das auf die Durchbiegung an den Fugen und auf die vorhandenen Risse auswirkt“, sagt Müller. Dazu haben die Vermessungstechniker an den entsprechenden Stellen Sensoren angebracht und werten die Daten aus.

Wie wird das Bauwerk vermessen?

Um eine Grundlage für statische Berechnungen und notwendige Verstärkungsmaßnahmen zu erhalten, muss die Brücke genau vermessen werden. Das lässt sich nicht mit Zollstock und Geodreieck erledigen, sondern nur mit Präzisionstechnik. Am Wochenende waren daher Mitarbeiter der Vermessungsbüros dhpi aus Hamburg und Glückauf aus Sondershausen in Thüringen mit Tachymetern zur Horizontal- und Winkelmessung sowie mit Laserscannern unter und auf der Brücke unterwegs. Letztere können eine Million Messungen pro Sekunde erledigen. Für die Maßarbeit besteht Zeitdruck – „wir können die Brücke ja nicht beliebig lange sperren“, sagt Projektleiter Müller.

Warum sind die neuen Messungen nötig?

Aufgabe der Vermessungsspezialisten ist es, die Stärke der tragenden Betonteile zwischen Ober- und Unterkante zu ermitteln, und zwar auf 3 Millimeter genau. Die früheren Bauzeichnungen helfen da nicht. „Erstens hat sich in mehr als 50 Jahren einiges getan, zweitens können schon damals Abweichungen beim Einbau entstanden sein“, erklärt Christian Hesse vom Hamburger Vermessungsbüro dhpi. Also haben die Spezialisten an den Straßenrändern neben der Brücke acht sogenannte Messpfeiler als äußeres Koordinatensystem in den Boden gerammt. Am eigentlichen Bauwerk sind 900 Referenzpunkte festgelegt worden, die die Techniker mit ihren Messgeräten ansteuern – jeden von zwei Seiten. „So entsteht am Ende ein vollständiges 3-D-Modell der Brücke“, erklärt Hesse.

Wie geht es jetzt weiter?

Bereits in der kommenden Woche beginnen Sanierungsarbeiten. „Bauarbeiter werden mit Spritzbeton Schadstellen ausbessern“, kündigt Müller an. Vom kommenden Frühjahr an laufen dann die eigentlichen Verstärkungsmaßnahmen, bei denen sogenannte Stabspannglieder an den Fugen eingebaut werden. Das wird die Tragfähigkeit verbessern, aber nicht für alle Ewigkeit. Irgendwann in den kommenden fünf bis zehn Jahren wird die Brücke endgültig ermattet und damit Aufgabe für ein Abrisskommando sein. Die Anschlusslösung steht noch nicht fest. Es könnte wieder eine Brücke sein, aber auch ein Tunnel wie etwa am Südschnellweg.

Von Bernd Haase