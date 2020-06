Hannover

Das Klinikum Region Hannover (KRH) gerät tief in die roten Zahlen. 2019 hatte das kommunale Unternehmen ein Minus von fast 13 Millionen Euro gemacht. Zunächst hatte das KRH mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Im Laufe des vergangenen Jahres wurde das Defizit dann mit 16 bis 18 Millionen Euro prognostiziert. „Wir haben uns mit aller Macht und Kraft gegen die Effekte des Krankenhauskrisenjahres 2019 gestemmt“, sagte Finanzgeschäftsführerin Gabriele Schulte am Dienstag in Hannover bei der Vorstellung der Zahlen. Sie übte auch Kritik am Land: Wenn dieses seiner Aufgabe bei den Investitionen im Krankenhausbereich nachkommen würde, hätte das Unternehmen sogar mit einem Plus von 6,4 Millionen Euro abgeschlossen.

Gesetze aus Berlin machen Schwierigkeiten

Grund für das negative Ergebnis seien auch die zahlreichen Gesetze aus Berlin, führte die Finanzgeschäftsführerin aus. Schulte nannte als Beispiel das sogenannte Pflegepersonaluntergrenzengesetz, das die Krankenhäuser verpflichtet, in bestimmten Bereichen eine Mindestzahl an Pflegepersonal vorzuhalten und nicht zu unterschreiten. So hätten Mitarbeiter aus einem Bereich in den anderen abgestellt werden müssen – und hätten dann an der betreffenden Stelle gefehlt. „Dadurch konnten wir unsere eigentlich vorhandenen Leistungen nicht in vollem Umfang zur Verfügung stellen“, sagte Schulte.

Kein Ausblick auf Finanzsituation

Einen Ausblick auf die finanzielle Situation dieses und der kommenden Jahre wollte Schulte nicht wagen. Es sei noch nicht absehbar, wie sich die Corona-Pandemie auf die Lage auswirken werde, sagte sie. Beispielsweise habe das Klinikum in den ersten drei Monaten 2,3 Millionen Euro für Schutzkleidung ausgegeben. Medizingeschäftsführer Matthias Bracht nannte als Beispiel für Unklarheiten in diesem Zusammenhang auch die sogenannte Corona-Pauschale für Betten, die für mögliche Covid-19-Erkrankte in den Kliniken freigehalten worden waren: Dafür bekämen die Kliniken mehr Geld als für die Behandlung eines Covid-19-Patienten, der nicht auf der Intensivstation liegt. Für das laufende Jahr hatte das Klinikum bisher – ohne die Corona-Pandemie – ein Defizit von 16,8 Millionen Euro eingeplant.

Aus der Sicht von Regionspräsident Hauke Jagau, der auch Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist, ist das Unternehmen trotz der Verluste gut aufgestellt. „Das KRH ist eines der zukunftsfähigsten Krankenhäuser bundesweit“,sagte er. Das zeige sich zum Beispiel daran, dass das Ergebnis im vergangenen Jahr besser ausgefallen sei als zunächst befürchtet.

Erfolge beim Anwerben von neuem Personal

Erfolgreich war das Klinikum beim Anwerben neuer Mitarbeiter, trotz der Personalknappheit im Pflegebereich: Die Zahl der Mitarbeiter stieg von 7823 auf 7981. Es sei jetzt besonders wichtig, dass den vielen lobenden Worten für die Pflegekräfte wegen ihres Einsatzes in der Corona-Krise nun auch Taten folgten, meinte Personalgeschäftsführer Michael Born. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Michael Borges wies auf die nächste Tarifrunde hin. „Dann können die Mitarbeiter hoffentlich die Worte von ihrer Wichtigkeit und Systemrelevanz auch spüren“, meinte er. Borges ist einer der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.

