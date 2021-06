Hannover

Ermittler der Kriminalpolizei Hannover haben gemeinsam mit Kollegen aus Nordrhein-Westfalen in Köln drei Internetbetrüger festgenommen. Wie die Polizei in Hannover und die Staatsanwaltschaft Verden mitteilten, sollen die Männer im Alter von 23, 25 und 29 Jahren seit dem vergangenen Oktober Bankkunden betrogen und so einen Millionenschaden angerichtet haben. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, die Kunden etlicher Banken und Sparkassen um ihre Einlagen gebracht zu haben. Dafür sollen sie zunächst sogenannten Phishing-Seiten programmiert haben. Das bedeutet, sie haben täuschend echt aussehende Internetseiten der Banken nachgebaut, um an die Daten der Kunden zu gelangen.

Als Bankmitarbeiter ausgegeben

Dazu riefen die mutmaßlichen Betrüger die Bankkunden an, gaben sich als Mitarbeiter der jeweiligen Kreditinstitute aus und verlangten für den Abschluss einer angeblichen Umstellung im Onlinebanking eine oder mehrere Transaktionsnummern, die sogenannten TANs. Das sind Zahlencodes, mit denen der Bankkunde nachweisen kann, dass er zu der jeweiligen Aktion beim Onlinebanking berechtigt ist.

Mit den TANs überwiesen die Täter das Geld der Bankkunden an sogenannte Finanzagentenkonten. Von dort wandelten sie es dann in die Internetwährung Bitcoin um und schleusten das Geld durch Anonymisierungsdienste, bevor sie es an sich auszahlten. Die Ermittler gehen davon aus, dass zwei der drei Beschuldigten bereits seit 2019 mit der Masche unterwegs waren. Der Dritte sei dann seit 2020 an den Taten beteiligt gewesen. Den Männern wird gewerbsmäßiger Computerbetrug vorgeworfen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hannover hatte seit Januar 2021 gegen die Bande ermittelt und leitete den Einsatz. Beamte durchsuchten vier Wohnhäuser und ein Bürogebäude. Dabei stellten sie Datenträger, Mobiltelefone und Computer sicher. Außerdem beschlagnahmten sie eine Schusswaffe, hochwertigen Schmuck, eine fünfstellige Summe Bargeld und sogenannte Hardware Wallets, das sind Speicher, in denen man die Kryptowährung Bitcoin digital aufbewahren kann. Die Ermittler fanden außerdem ein Stimmverzerrgerät und Designerkleidung. Die Konten der mutmaßlichen Täter wurden gepfändet.

Von Karl Doeleke