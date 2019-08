Hannover

Der ehemalige Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Hannover muss sich demnächst unter anderem wegen Betrugs vor Gericht verantworten, weil er während der Flüchtlingskrise zusammen mit fünf Komplizen 10,2 Millionen Euro Landesmittel abgezweigt haben soll. Und möglicherweise droht dem 46-Jährigen weiterer Ärger: Der ASB hat jetzt angekündigt, zivilrechtlich gegen den ehemaligen Geschäftsführer vorzugehen.

Die Hilfsorganisation verspricht sich vom anstehenden Strafprozess in Hildesheim eine „lückenlose Aufklärung und eine gerechte Bestrafung“. Das hat eine Sprecherin am Freitag gegenüber der HAZ bekräftigt. Einen Termin für das Verfahren gibt es noch nicht, der 46-Jährige sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. „Selbstverständlich werden Vertreter des ASB anwesend sein und den Prozess verfolgen.“ Der Ex-Geschäftsführer soll gemeinsam mit dem Inhaber einer Sicherheitsfirma in Rehburg Loccum unter anderem Scheinrechnungen über 3,4 Millionen Euro mit der Landesaufnahmebehörde abgerechnet haben.

6,7 Millionen Euro gehören dem ASB

Der Hilfsorganisation geht es im angestrebten Zivilprozess aber um weitere 6,7 Millionen Euro: Denn der Ex-Chef der ASB-Gesellschaft für Sozialdienste und Krankentransporte und die Mitangeklagten haben das Geld nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Hannover beiseite geschafft, obwohl es dem ASB für tatsächlich erbrachte Leistungen in der Flüchtlingsbetreuung zustand. Statt auf ein offizielles ASB-Konto sollen die fast 7 Millionen Euro auf Schwarzkonten geflossen sein. Außerdem soll der 46-Jährige private Klaviertransporte und eine neue Küche über den ASB abgerechnet haben – dabei geht es aber lediglich um einige wenige Tausend Euro.

Kontrollsystem wird überarbeitet

Der ASB hatte unmittelbar nach Bekanntwerden des Millionenbetrugs mitgeteilt, sein Kontrollsystem optimieren zu wollen. Das ist inzwischen auch geschehen, berichtet die ASB-Sprecherin nun. „Ein externes Unternehmen, das auf die Revision von Unternehmen des Sozial- und Gesundheitswesens spezialisiert ist, wurde von uns beauftragt und ist bereits tätig geworden.“ Ob die Prüfungen abgeschlossen sind und wie die internen Kontrollen gegebenenfalls verbessert werden, darauf mochte sie keine Antworten geben.

Von Jan Fuhrhop