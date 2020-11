Hannover

Anlässlich einer bundesweiten Kontrollaktion hat das Hauptzollamt Hannover vor wenigen Tagen insgesamt 52 Betriebe aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst überprüft. Von 51 Einsatzkräften der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) wurden mehr als 230 Mitarbeiter kontrolliert. Wie der Zoll mitteilt, hatten die Beamten vor allem Recyclingunternehmen, Entsorgungsfachbetriebe, Containerdienste, Altkleider- und Autoverwerter sowie Unternehmen im Schrotthandel im Visier.

Beamten registrieren zahlreiche Verstöße

Die Bilanz des Zolls nach der eintägigen Aktion: In elf Fällen gab es Hinweise auf nicht oder falsch abgegebene Meldungen zur Sozialversicherung. Zehnmal hatten die Einsatzkräfte Anhaltspunkte dafür, dass der vorgeschriebene Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Nach Angaben des Hauptzollamtes bestand bei fünf kontrollierten Beschäftigten außerdem der Verdacht auf Missbrauch von Sozialleistungen. Weiterhin konnten demnach bei der Aktion in 16 Fällen nicht die erforderlichen Stundenaufzeichnungen vorgelegt werden. Die Überprüfung der registrierten Vorfälle dauere jedoch noch an, teilt der Zoll mit.

Bundesweit hatten die Beamten an dem Aktionstag rund 6800 Personen nach ihren Arbeitsverhältnissen befragt und in fast 500 Unternehmen Geschäftsunterlagen geprüft. Laut Zoll wurden 40 Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen der Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und illegalen Aufenthaltes. Zwölf Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden wegen Verstößen gegen den Mindestlohn, rechtswidriger Arbeitsbedingungen sowie fehlender Aufzeichnungen eingeleitet. Insgesamt 985 Fälle mit Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten werden demnach noch überprüft.

