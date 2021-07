Hannover

Im Corona-Krisenjahr konnten viele Jobs mithilfe von Kurzarbeit gerettet werden – doch Geringverdiener hatten das Nachsehen. Rund 7900 Stellen auf 450-Euro-Basis, sogenannte Minijobs, sind nach Angaben der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar Umwelt (IG Bau) in Hannover und den Umlandkommunen gestrichen worden. Das ist ein Rückgang um 7 Prozent auf derzeit 104.000 Minijobs in der Region Hannover. „Der Rückgang zeigt, dass Minijobs alles andere als krisenfest sind“, sagt Stephanie Wlodarski, Bezirksvorsitzende der IG BAU Niedersachsen-Mitte.

5200 Minijobber bei Gebäudereinigern

In unsicheren Zeiten kürzten Firmen zuerst bei den 450-Euro-Kräften, die weder einen Anspruch auf Kurzarbeiter- noch auf Arbeitslosengeld haben, meint Wlodarski. In der Gebäudereinigung sei die Beschäftigung von Geringverdienern besonders verbreitet. Laut Arbeitsagentur waren in den Reinigungsfirmen in der Region Hannover Ende vergangenen Jahres rund 5200 Mitarbeiter beschäftigt, die einen Minijob als alleiniges Einkommen hatten. Das sind 29 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Branche.

Die Gewerkschaft zieht daraus den Schluss, dass Minijobs besser abgesichert werden müssen. „Es ist höchste Zeit, die Sozialversicherungsfreiheit für 450-Euro-Jobs abzuschaffen“, sagt Wlodarski. Nur wenn für die Beschäftigten künftig Beiträge zur Arbeitslosen-, Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung gezahlt würden, könnten sie wirksam geschützt werden.

Von Andreas Schinkel